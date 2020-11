Voluntaria de la vacuna Pfizer: "No sentí nada"

Luego que la prueba de la vacuna Pfizer arrojara un 90% de efectividad en estudios preliminares de Fase 3, RePerfilAr dialogó con Marina Diksaitis, una de las 4.500 voluntarias que se aplicaron la dosis, en el país.

La voluntaria relató que hace un mes y medio fue por primera vez hacia el Hospital Militar, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, donde estuvo alrededor de 3 horas. Allí, en primera instancia tuvo una reunión con un médico "con quien se sacó todas las dudas, y repasó historia clínica". Además, le realizaron un análisis de sangre, una prueba de PCR, un test de embarazo y tuvo que firmar un contrato de consentimiento.

Posteriormente, le aplicaron la primer dosis, y tres semanas después la colocación de la segunda. En esa línea, Marina aseguró que no presentó ningún dolor, ni efecto adverso. "No sentí nada", aseguró. Y puntualizó que en la segunda aplicación, apenas sintió un "leve cansancio", pero que no llegó siquiera "a calificar como fatiga". Sin embargo, cabe destacar que por el momento desconoce si le aplicaron placebo, o la dosis. Eso se lo informarán, una vez que esté aprobada por la Anmat.

Por último, al ser consultada sobre el motivo que la incentivó a ser voluntaria para colocarse la vacuna en proceso de experimentación, Marina respondió: "Quise aportar mi granito de arena, soy joven, no soy paciente de riesgo, no soy esencial. Cuando esté lista la vacuna y empiecen a vacunar a gran escala, yo voy a ser de las últimas, entonces aprovecho, pongo mi aporte ahora para las pruebas, y luego ya estaré vacunada":