Charly García contra el COVID-19: se vacunó en Parque Chacabuco

Charly García recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus a sus 69 años y fue inoculado con la rusa Sputnik V en Parque Chacabuco, según se supo este miércoles. La primicia fue dada por el periodista Maximiliano Martina en su cuenta de Twitter. En marzo, su productor había anunciado que estaba grabando un disco.

El #RENOROVA se enorgullece por anunciar esta primicia: CHARLY GARCÍA recibió la 1a dosis de la SputnikV 💉 #CharlyGarcia @garciasaynomore pic.twitter.com/WnmHOz821Q — Maxi Martina (@MaxiMartinaOK) May 5, 2021

"El #RENOROVA se enorgullece por anunciar esta primicia: CHARLY GARCÍA recibió la 1a dosis de la Sputnik V", escribió Martina en su cuenta de Twitter dando la primicia sobre la vacunación de Charly. La noticia se replicó en todos los medios de comunicación. El productor de la leyenda de la música argentina, José Palazzo, retwitteó la información del periodista.

La cita a RENOROVA que menciona Martina tiene que ver con la actualización que va brindando el periodista respecto a los músicos que ya fueron inoculados contra el coronavirus en Argentina y en otras partes del mundo. El Registro No Oficial de Rockeros Vacunados (RENOROVA), es la manera de informar que tiene el profesional y que fue actualizando datos sobre García, Indio Solari, Sandra Mihanovich y Chayanne, entre muchos otros.

Por su parte, se supo que Charly García fue inoculado con la primera dosis de la rusa Sputnik V, reconocida a nivel mundial por alta eficacia contra las diferentes variantes del COVID-19.

Antes de la explosión de la pandemia del coronavirus, García había sido operado de su cadera luego de caerse de las escaleras de su casa. El accidente lo obligó a estar un mes sin ningún tipo de actividades. En mayo del 2020, Charly había sido hospitalizado por problemas respiratorios y un cuadro de fiebre alta, del que finalmente se recuperó. En octubre de ese año, el músico cumplió 69 años.

Cuando se supo que el músico presentaba un cuadro de fiebre alta y problemas respiratorios, inmediatamente se empezó a especular con el contagio del virus, información desmentida por su entorno. Con la inoculación de este miércoles, el músico tendrá un sistema inmunológico más fuerte.

Charly García 2021

Mientras la pandemia golpeaba al país con la segunda ola del coronavirus, José Palazzo, creador del Cosquín Rock y productor de la leyenda de la música argentina, aseveró que el artista se encontraba grabando un nuevo álbum.

Charly me contó que está grabando un disco alucinante , no pude verlo en la pandemia y no he podido escuchar el disco ., pero me dejo una gran alegría saberlo ., tengan un buen día ., — jose palazzo (@josedpalazzo) March 3, 2021

"Charly me contó que está grabando un disco alucinante, no pude verlo en la pandemia y no he podido escuchar el disco, pero me dejo una gran alegría saberlo, tengan un buen día", escribió en sus redes sociales Palazzo el día 3 de marzo.

García, que forma parte del panteón de la música argentina por haber compuesto bandas como Serú Girán, Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros, Charly y Los Enfermos, y que además tiene una extensa carrera solista, tiene una obra de 30 álbumes de estudio y 16 grabados en vivo.

En este caso, se trataría del disco número 31 que el artista lleve a cabo de manera oficial, tomando en cuenta su larga trayectoria. El último trabajo del músico fue Random, que fue sacado a la luz en febrero del año 2017.

GI CP