Belocopitt: "Me preocupa el mensaje de que vamos bien, yo no veo que vayamos bien"

El presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud del sector privado (UAS), Claudio Belocopitt, aseguró que le "preocupa el mensaje de que vamos bien" porque "lo que se ve en el campo de batalla no se condice con la realidad de las curvas que demuestran cierta tranquilidad".

El dueño de Swiss Medical remarcó que "la guerra la vamos a perder" pero entendió que "no había otra opción que aflojar la cuarentena, porque la gente no la iba a cumplir". "Esto tiene dos frentes, un tema epidemiológico y de muertes que vemos todos los días y parece mentira que cada vez nos acostumbramos más. Vemos el número de hoy y es tremendo", dijo en referencia a los 133 muertos que se registraron este lunes, en diálogo con TN.

Claudio Belocopitt: "La realidad del sistema de salud no es la que se informa"

"La situación en el sistema de salud privada es muy crítica. Se vive con mucha tensión y preocupación. La ocupación está muy alta. Si hace 3 semanas, el sistema estaba funcionando al 65% de ocupación y hoy promedio, el sistema está en el orden del 85% de ocupación. Las instituciones están creciendo su ocupación de manera muy veloz en los últimos días".

De todas manera, agregó: "El colapso se provoca cuando inclusive superas por bastante, por 105, 110 o 115 % porque todavía existen mecanismos de amortiguación en las instituciones para estirar la capacidad como los consultorios. No es en las mismas condiciones, pero es bastante ordenado dentro de todo".

"La guerra la vamos a perder porque tenemos 2.330 muertos que es una cantidad gigante, más allá que en comparación con otros países estamos mucho mejor. Y desde el punto de vista económico sabemos que la situación es una catástrofe y las consecuencias van a ser espantosas. Hay que ser realistas", comentó.

Asimismo, expresó: "Me preocupa el mensaje de que vamos bien. Yo no veo que vamos bien. Vos me podés decir que nos mantenemos en 4 mil casos. Pero si las altas están por debajo de los pacientes que ingresan el agua va a continuar subiendo. Más allá de que los positivos está atado a la cantidad que testeamos. Veo dos variables, la cantidad de muertos por día y la ocupación de camas. El porcentaje de positividad está entre el 45 y 47%. Cuando comenzó la positividad, hacíamos 40 o 50 estudios por día, no llegaba al 10%, hoy estamos haciendo 300 estudios por día. Es un alerta naranja muy fuerte".

"El sistema privado está atendiendo en conjunto, esto es el AMBA, la gente se cruza. Entiendo que la gente está cansada y recontra podrida, pero deben entender que en el sistema de salud no sobra nada, la soga es corta. Ningún sistema de salud se puede preparar para esto. No se puede predecir una pandemia. Por más esfuerzo que hagamos, si el sistema satura, se satura, no lo vamos a poder evitar. Lo único que ha existido para evitar esta situación es la cuarentena", mencionó Belocopitt.

En cuanto a la flexibilización de la cuarentena, sentenció: "No había otra opción que aflojar la cuarentena, la gente no la iba a hacer. Si el presidente decía hay que quedarse adentro, la gente no se quedaba adentro. Contra lo que no se puede, no se puede. Pero la gente no puede pensar que esto no está pasando".

