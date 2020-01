Cómo serán los protectores solares gratuitos que prepara el gobierno de la provincia de Buenos Aires

por Bàrbara Defoix

El sol es el causante del cáncer de piel en 9 de cada 10 casos. La enfermedad puede prevenirse si se toman los recaudos adecuados, como usar protector solar, llevar sombreros y anteojos para resguardarse de los rayos ultravioletas, evitar los horarios de mayor radiación solar y consultar de forma anual con un médico especialista.

En Argentina, el elevado costo del protector solar dificulta el acceso de toda la población: quienes menos tienen quedan más expuestos a la posibilidad de desarrollar algún tipo de cáncer de piel. Según las últimas estimaciones realizadas por la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) nuestro país presenta una tasa de incidencia de 212 casos por 100 mil, lo que supone una incidencia de cáncer media-alta.

En este contexto, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, liderado por Daniel Gollán, ideó una iniciativa para tratar de reducir los casos de diferentes enfermedades de la piel: lanzar una línea de protectores solares gratuitos con la colaboración del Instituto Biológico "Dr. Tomás Perón" de La Plata.

El sol es el causante del cáncer de piel en 9 de cada 10 casos

Fuentes del Ministerio de Salud bonaerense informaron a PERFIL que, una vez desarrollados, los bloqueadores solares se van a distribuir en salas y hospitales municipales y provinciales. Estiman que la producción masiva del producto estaría lista para el verano de 2021.

"Los protectores solares están costando mucho y aparte no tienen cobertura de ningún tipo. Sobre todo la gente que trabaja en lugares expuestos los necesita. El Ministerio de Gollán entiende que parte de la salud es la prevención y que resguardarse de los rayos UV del sol es fundamental, porque sino pueden causar diferentes enfermedades que después al estado le cuesta mucho mantener", explicó a este medio Arturo Hoya, director del Instituto Biológico "Dr. Tomás Perón" de La Plata.

Usar protector solar previene el cáncer de piel.

El desarrollo de la fórmula y la realización de los controles la va a llevar adelante la Unidad Productora de Medicamentos (UPM), de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), órgano que también está a cargo de Hoya. Una vez finalizado ese proceso, será el Biológico el que se encargue de la producción masiva del producto.

Por el momento, se evalúan dos formas de protector: por emulsión y por spray. Asimismo, trabajan en la composición de cada una, de factor 30, que tiene un porcentaje de protección de entre 92 y 93 por ciento. "No se gana demasiado con un factor superior y sí se encarece. Lo que se tiene que promover es el buen uso de la pantalla, la frecuente aplicación", remarcó Hoya.

Lo que se tiene que promover es el buen uso de la pantalla, la frecuente aplicación, dijo Hoya

Después de que la UPM confirme la eficacia del producto, la complacencia y la estabilidad (es decir, su período de vida útil) va a empezar a producirse en forma masiva en el Biológico. Finalmente, será el Ministerio de Salud bonaerense el encargado de la distribución de los protectores.

"Para el año que viene va a estar, quizás incluso antes. La etapa de desarrollo lleva un proceso pero tenemos tiempo y vamos a cumplir con los términos", sostuvo Hoya.

Los protectores solares van a estar disponibles para el verano de 2021

Desde la cartera de Gollán adelantaron que van a convocar a los laboratorios para desarrollar en conjunto la propuesta. "Es por la cuestión de crear algún tipo de mesa intersectorial que incluya, por ejemplo, a la Sociedad Argentina de Dermatología, y tratar de discutir una cuestión que tenga que ver con la concientización y la prevención", señalan.

Desde el Gobierno afirman que la distribución de estas pantallas solares y el lanzamiento de una campaña fuerte de concientización para el uso de las mismas va a beneficiar al sector. "En primer lugar porque el producto van a llegar a sectores de la población que hoy no están accediendo a comprarlas porque están caros. Y, por el otro, se va a concientizar a grandes sectores de clase media o media alta que no los están usando -a pesar de poder adquirirlos- porque consideran que no son necesarios. Los laboratorios van a ver una oportunidad comercial en esto por eso nos van a acompañar y lo vamos a hacer juntos", indican.

BDN/FF