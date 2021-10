Fernán Quirós anunció el inició de la vacunación para niños de 3 a 11 años

Esta mañana el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, brindó una conferencia para actualizar datos en relación al Covid-19 y anunció que ya pueden empadronarse niños de 3 a 11 años para recibir su primera vacuna. También comenzarán a recibir su segunda dosis los adolescentes de 12 a 17 años sin condiciones de salud priorizadas.

El funcionario explicó que, como en todos los casos, los turnos se brindarán en orden de edad, de los más grandes a los más pequeños. “Hemos decidido abrir el empadronamiento para niños y niñas de 3 a 11 años priorizados”, informó y agregó: “Hoy, jueves, estamos invitando a los primeros adolescentes sin priorización para que se apliquen la vacuna de Pfizer de segunda dosis”.

Embarazo cambiaría respuesta inmune a vacunas contra el Covid-19



Este avance se da porque ya se vacunaron casi todas las personas que padecen alguna enfermedad de base que pudiera complicar un caso de coronavirus. La página del Gobierno de la Ciudad para la inscripción de niños no priorizados se abrirá a las 12. La asignación de turnos se realizará vía mail, WhatsApp y SMS. “Cuando se los contacte los vecinos podrán seleccionar la fecha, la hora y el lugar de preferencia por medio de un link personalizado. Al asistir, los chicos deberán estar en compañía de una persona mayor de 18 años”, aclaró el ministro.

Quiróz fue consultado por la apertura de fronteras y el incremento de la circulación de la Delta en el país, a lo que contestó: “Siempre dijimos que, sabiendo que la variante Delta iba a circular, tenemos que ampliar o demorar lo más posible esa circulación. Teníamos que completar la vacunación”. “Los casos podrían aumentar y esperamos que aumenten, pero esperamos que sean casos leves, poco significativos y no generen daño social significativo”, sostuvo.

El funcionario aclaró que la variante Delta está circulando con un porcentaje cada vez mayor, pero que no incide en la gravedad de los contagios y que, quienes ingresen al país, deberán estar vacunados. “No vemos en el futuro la necesidad de retrotraer a medidas extremadamente duras, pero hemos aprendido la potencialidad de situaciones no previstas por lo que podría haber en un momento una pausa o retroceso o algún cambio”, reflexionó. Respecto al ascenso de contagios que se está viviendo en Europa destacó que acá “no se ve hoy con claridad que eso pueda suceder”.



RB/FL