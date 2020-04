VIDEO | La transformación de Tecnópolis a un hospital para pacientes de coronavirus

Todo comenzó con una idea del ministro de Cultura, Tristán Bauer. Se comunicó con su par de Salud, Ginés González García, y le ofreció sumar el predio de Tecnópolis para que sea una suerte de hospital de pacientes leves infectados de Coronavirus.

Así, comenzaron las obras, hace apenas dos semanas, para instalar un centro sanitario en el corazón del predio, ubicado en Villa Martelli, con el objetivo de atender, en una primera etapa, 2.500 pacientes. Según explicaron en el Gobierno a PERFIL, allí podrán ir pacientes que no necesitan ni respiradores ni atención de terapia intensiva, sino enfermos con síntomas leves que no necesitan un tratamiento mayor. “En esta primera etapa están garantizadas 2500 camas y habrá un 1 médico y 2 enfermeros cada 50 pacientes”, destacó la Casa Rosada. “En una segunda fase se prevé duplicar esa cantidad, con lo cual Tecnópolis se convertirá en uno de los centros de atención y contención de enfermos leves más grande del mundo”, agregó la Nación.

Los técnicos de Salud ya están trabajando para sumar unas quince mil camas más en otros edificios de Tecnópolis en los próximos meses. “Queremos que sea un lugar donde poder llevar infectados que no pueden hacer la cuarentena en su casa porque, o están hacinados, o las condiciones de vida no se lo permiten”, explica una fuente oficial. En particular: los enfermos que lleguen desde el conurbano bonaerense. Por ello, además del Gobierno nacional, trabaja la Provincia de Buenos Aires con la Cruz Roja Argentina.

Justamente, el presidente Alberto Fernández recorrió el predio con el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y con Bauer, quien tiene a su cargo el lugar.

El Gobierno viene trabajando en un hospital militar reubicable, unas 20 unidades sanitarias y hospitales modulares de pronta atención.

Así convirtieron a Tecnópolis en Hospital:

El Gobierno viene trabajando en un hospital militar reubicable, unas 20 unidades sanitarias y hospitales modulares de pronta atención.

