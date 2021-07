Penes de madera: el principal oferente se bajó de la licitación

Luego de la polémica por el llamado a licitación del Gobierno Nacional para comprar penes de madera y otros kits para educación sexual, el principal oferente que iba importar los insumos desistió de hacerlo y alegó un tema económico. "Hice las cuentas y entre la importación y los plazos, quizás termino cobrando en diciembre", argumentó.

El cordobés Carlos Esteban Nilsen, que se dedica a buscar licitaciones a nivel nacional para poder ser oferente en las mismas, explicó por qué decidió bajarse de la licitación que el gobierno nacional había presentado para adquirir penes de madera pulidos, dispensers de preservativos y maletines por un total de $13.371.100.

"Me bajé básicamente porque no tengo la seguridad de que vaya a ganar y no tengo la espalda por si no termino ganando. Hice las cuentas y entre la importación y los plazos, quizás termino cobrando en diciembre, post elecciones y no sé cómo va a terminar y no sé si ganaría o no", sostuvo Nilsen en comunicación con HTH en Metro 95.1.

El propio oferente explicó que el estado debe darlo de baja en la competencia por hacerse con el servicio. "Técnicamente sigo participando pero cuando el organismo se pone a evaluar tiene que desestimarme por no presentar la garantía", explicó.

Cupo de 900 pasajeros: un tribunal le dio la razón al Gobierno y rechazó un habeas corpus

A su vez, argumentó que la oferta que presentó se trataba de importar los penes de madera desde China y aseveró que la polémica en torno a la compra no interfirió en su decisión de bajarse de la licitación.

"Los insumos solicitados permitirán asegurar una amplia disponibilidad de materiales de promoción cuya finalidad sea concientizar y evitar la propagación de enfermedades de transmisión sexual tales como el VIH y otras ITS en el marco de la Ley N° 23.798", explicaba en su pliego el expediente emitido por el ministerio de Salud sobre los insumos que se quieren adquirir.

El descargo de Carla Vizzotti

La ministra de Salud de la Nación se encontraba en Reino Unido cuando explotó la polémica por la millonaria compra de estos kits.

De acuerdo a lo que informó el ejecutivo, la compra estaba orientada a distribuir los elementos en centros de atención en el marco de una iniciativa para prevenir enfermedades de transmisión sexual.

Con algo de ironía, Vizzotti agradeció la "inesperada" difusión de la compra. "Gracias por la inesperada difusión de los #PenesDeMadera. El debate generado no hace más que visibilizar y confirmar cuánto necesitamos Educación Sexual Integral (ESI) en nuestra sociedad", empezó diciendo la ministra.

Luego, destacó que el uso de preservativos "es una forma de educar en el cuidado individual y colectivo". Finalmente, volvió a agradecer la difusión "porque también dimensiona el valor de todas y todos quienes que trabajan para educar. Nuestro compromiso de favorecer el acceso a la información siempre".

GI/FL