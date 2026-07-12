Un hombre de 51 años murió de un ataque cardíaco al rozar el final del partido Argentina-Suiza.

Tal como anticipaban los expertos, los partidos decisivos del Mundial pueden cobrarse vidas tanto entre los que tienen antecedentes cardiacos como en los que no. Al rozar los últimos 90 minutos del partido Argentina-Suiza, un hombre de 51 años que vivía en Caballito se desvaneció. Aunque el SAME fue llamado para asistirlo, nada pudo hacer. Las maniobras de reanimación no dieron resultado.

Pero el SAME ya había tenido ajetreo durante la noche. También en Caballito, un hombre de 45 años pidió auxilio tras sufrir un dolor en el pecho, dificultad para hablar y adormecimiento de miembro superior, síntomas que pueden deberse a un ACV o, acaso, a un infarto de miocardio. Fue trasladado al Hospital Piñero.

Muchas otras personas fueron asistidas durante Argentina-Suiza. En Palermo, dos personas sufrieron desmayos y una tuvo que ser internada. En Villa Lugano, una mujer de 74 años debió ser trasladada al Hospital Cecilia Grierson por manifestar dolor precordial opresivo y problemas para respirar. En Retiro, un individuo de 48 años con los mismos síntomas fue derivado al Hospital Rivadavia tras ser hallado en un auto y una mujer de 38 años, con dificultad respiratoria, fue trasladada al Hospital Rivadavia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Advertencias no escuchadas

A pesar de las advertencias de los médicos, tras partidos donde juega la Selección argentina, las consultas por problemas cardiovasculares suelen aumentar alrededor de un 20 %, según expertos del Hospital Universitario Austral.

Diversas investigaciones científicas han confirmado que los torneos de fútbol de alto nivel pueden duplicar o incluso triplicar la tasa de emergencias cardíacas, alcanzando su punto máximo de riesgo durante los penales.

“Un partido de la Selección puede funcionar como una verdadera prueba de esfuerzo emocional”, apunta José Bonorino, jefe de la Unidad Coronaria del Hospital Austral. “Durante un encuentro intenso, el cuerpo activa el sistema nervioso simpático —el mecanismo de "lucha o huida"— y libera adrenalina, noradrenalina y cortisol. Esto provoca un aumento de la frecuencia cardíaca, una elevación de la presión arterial, una mayor contractilidad del corazón y un incremento del consumo de oxígeno por parte del músculo cardíaco”, explica Bonorino. Todo esto puede derivar en infartos, ACV y hasta muerte súbita.

Alerta para los hinchas

Las medidas preventivas para los hinchas se enfocan tanto en la infraestructura de los estadios como en el manejo personal del riesgo. En los estadios, es fundamental que existan desfibriladores. Por cada minuto que pasa sin desfibrilación, las probabilidades de sobrevivir disminuyen entre un 7 % y un 10 %. En consecuencia, cuando los servicios de emergencia necesitan varios minutos para llegar hasta el lugar del colapso, la respuesta inmediata resulta determinante.

Se ha demostrado que la rapidez del tratamiento inicial es el factor determinante para la supervivencia de los aficionados que sufren un evento cardíaco durante un partido.

Es fundamental que las personas con antecedentes conocidos de enfermedad isquémica extremen precauciones, ya que representan casi la mitad (47%) de los casos de emergencias cardíacas en días de partido.

Los médicos recomiendan moderar sentimientos de hostilidad y la ira, ya que estas emociones negativas están directamente vinculadas al aumento de incidentes coronarios agudos.

Dado que las tandas de penales y las eliminaciones directas actúan como detonantes específicos de infartos, los hinchas (especialmente los hombres mayores de 45 años) deben ser conscientes de que su riesgo cardiovascular puede duplicarse o triplicarse en esos periodos.

El estrés debe ser controlado antes, durante y después de los partidos.