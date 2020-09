Un paciente español venció al coronavirus con la ayuda del mar

Isidre Correa se encuentra ya en su casa. Está bien, terminando con el tratamiento que le indicaron luego de contraer coronavirus. Después de tres meses internado en el Hospital del Mar de Barcelona, a comienzos de julio pasado, el español abandonó el lugar entre aplausos de todo el equipo médico.

Isidre se hizo famoso y viral sin saberlo. Es que un mes antes de que le dieran el alta y plena internación, los médicos lo sacaron en su camilla para que pueda ver el mar. Fue gracias a un fotógrafo que retrató el momento que su nombre llegó a los medios de todo el mundo.

En las imágenes se puede ver la cama frente a la playa del Somorrostro de Barcelona. Con 61 años, diabetes y una leve obesidad, Isidre contrajo COVID-19 en abril pasado. Estuvo en estado crítico en una habitación de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital del Mar, en Barcelona.

Coronavirus: España rechaza cuarentena ante el alza de casos

Fue así como los profesionales del centro aprovecharon la cercanía de la playa para acercar a algunos pacientes, entre ellos Isidre. En el emotivo momento le acompañó su mujer, Helena Soriano. “No hemos tenido otro remedio que no dejarnos vencer. La enfermedad no se la hizo fácil a los médicos y han reaccionado de una manera espectacular, un 10”, expresó su esposa.

Com a dona del pacient q avui surt a moltíssimes notícies, vull donar les meves immenses gràcies al personal sanitari de @hospitaldelmar. No els ho ha posat fàcil,però han guanyat!. Ara, hauríem de ser capaços de lluitar per aquests professionals i la dignitat de la seva feina pic.twitter.com/hK8FMxqHK2 — Helena Soriano (@HelenaSoriano1) June 4, 2020

Joan Ramon Masclans, jefe de la UCI del Hospital del Mar, expresó: “Debemos innovar en el humanismo y estos detalles son muy importantes para la recuperación de los pacientes y también para los propios sanitarios”.

David Ramos, corresponsal de la agencia Getty en Europa, fue el fotógrafo que captó las imágenes del hombre frente al mar que dieron la vuelta al mundo.

AG CP