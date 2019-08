A un año del debate por la ley del aborto: cruces y campañas en las redes

A un año del rechazo del Senado al proyecto para despenalizar el aborto, el debate se reflota en las redes y en las calles. Los portadores de los "pañuelos celestes" celebran el día internacional de las "dos vidas", mientras que los que se embanderan con los pañuelos verdes tienen la esperanza de aprobar una ley en el corto plazo.

El 8 de agosto de 2018, 38 senadores votaron en contra del proyecto para la interrupción legal del embarazo, que había obtenido la media sanción en Diputados. Así se caía la despenalización del aborto, algo que llevó a que los "pañuelos celestes" decidieran establecer esta fecha como el día internacional de las "dos vidas".

La Comisión Episcopal para la Vida, los Laicos y la Familia (CEVILAF) emitió un comunicado en el que hizo referencia a esta fecha y lo que supuso para el movimiento antiabortista: "Con motivo de la celebración del Día Internacional de Acción por las Dos Vidas, sumamos decididamente nuestro apoyo a todas las expresiones que defienden, cuidan y promueven las Dos Vidas".

Y agregó: "Alentamos a tener en cuenta, discutir y sancionar los proyectos referidos a las políticas públicas que se orientan en favor de la maternidad vulnerable". "Defendemos y cuidamos la vida humana en todas sus etapas porque la conciencia humana reconoce que no es lícito quitar la vida de un inocente", sostiene el texto.

"Defendemos y cuidamos la vida humana en todas sus etapas porque la conciencia humana reconoce que no es lícito quitar la vida de un inocente", dijeron desde la Comisión Episcopal para la Vida.

En el marco de la marcha nacional por Día Internacional de Acción por las Dos Vidas, en al menos 25 ciudades de distintas provincias del país se van a desarrollar encuentros impulsados por organizaciones "provida".

Por ejemplo, en la ciudad de San Salvador de Jujuy se convocó a un encuentro en la plaza Belgrano con la presentación de un "bebé provida gigante" y colectas de juguetes y pañales que se van a destinar a familias de escasos recursos, según informó el sitio local El Tribuno.

La "Unidad Provida" tiene previsto una concentración en las inmediaciones del Congreso de la nación a las 18, donde se reclamará la impugnación de Marisa Graham como Defensora de los Niños, que no se inicien reformas en el Código Penal que promuevan el aborto y van a lanzar una plataforma impulsar la elección de legisladores provida en las PASO.

En contraposición, la ola verde en las redes sociales e impulsa el hashtag #LaClandestinidadNoSeFesteja y reclama que se trate el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito el pasado 28 de mayo, en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

Esa agrupación compartió en sus redes sociales varias placas en las que se remarcan las consecuencias que a su entender se dieron luego de que no se sancionara la ley, como “más hospitalizaciones y daño” y más “abortos inseguros”, así como que se votó en contra del “derecho a decidir”, de “la libertad y autonomía” y de “la salud de las mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar”.

En un texto publicado en el sitio Marcha, la organización recordó que es clave elegir representantes en las elecciones primarias que defiendan el derecho de la mujer a decidir y destacaron lo logrado hasta el momento.

“Entre el 8 de agosto de 2018 y hoy seguimos en campaña en más de 30 regionales en todo el país. Se conformó la Red Interuniversitaria de Cátedras por el Aborto Legal; y además de la Red de Socorristas, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, con más de 1.000 integrantes en todo el país, se convirtió en una articulación clave para la formación y consulta permanente entre sus pares, médicos y médicas que garantizan derechos”, expresaron.

Hace un año, el Senado decidió perpetuar el aborto clandestino. Este 8 de agosto, SALGAMOS VESTIDXS DE NEGRO. El #8A no hay nada que festejar.#laclandestinidadnosefesteja

Educación sexual para decidir

Anticonceptivos para no abortar

Aborto legal YA, para no morir

💚 pic.twitter.com/DsIRVmnfpb