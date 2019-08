Jueza de Corrientes autorizó una adopción prenatal: la madre fue violada, pidió abortar y cambió de opinión

Una jueza de la provincia de Corrientes autorizó la adopción prenatal de un bebé fruto de violaciones y abusos sexuales sufridos por una chica de 18 años de parte de su padrastro. La medida no cuenta con antecedentes en Argentina, aunque habría tenido el consentimiento de la madre, quien —según consta en el fallo judicial— había pedido un aborto legal pero "cambió de opinión" tras reunirse con médicos y psicólogos del hospital de la localidad del Paso de los Libres, de donde es oriunda.

Marta Rut Legarreta está a cargo del Juzgado de Familia de Paso de los Libres. El 12 de julio firmó un fallo en el que otorgaba el cuidado del bebé, antes de su nacimiento, a un matrimonio que estaba inscripto en el Registro Único de Aspirantes de la provincia. La víctima, una adolescente que era abusada desde los 13 años y ya tenía una hija de 2 como resultado de las violaciones, había concurrido a la jueza para pedirle autorización para abortar.

Según consigna el diario Página 12, Legarreta le habría dicho que tenía el derecho legal de interrumpir su embarazo, pero, luego de reunirse con médicos y psicólogos del hospital de la localidad, la joven se presentó de nuevo en el juzgado para decirle que había cambiado de parecer. "Me dijo que continuaría con el embarazo y que luego lo daría en adopción al nacer, explica la jueza", expresó la magistrada en una entrevista al diario Clarín. "Le dijeron que estaba muy avanzado. Si la asustaron en el hospital no lo sé... yo confío en el equipo de salud mental, no creo que la hayan manipulado", agregó.

La provincia de Corrientes no se encuentra adherida al Protocolo Nacional de Interrupción legal del embarazo (ILE) y desde 2011 es "territorio Pro-vida" por un decreto del entonces gobernador Ricardo Colombi. En ese marco, según contó la magistrada "el problema está en que los médicos tienen miedo, miedo que les inicien un proceso", y remarcó que ella "no autorizó una adopción prenatal" sino que "dictó una medida de urgencia".

La adopción del bebé, que nació el 13 de julio, tiene "carácter cautelar, urgente y condicionada a la ratificación del consentimiento materno en un plazo de 45 días" y fue a favor de una pareja de Paso de los Libres que asumió el cuidado provisorio de la niña. Además de la la resolución con respecto al cuidado de la beba, Legarreta presentó una denuncia por "abuso sexual reiterada" contra el padrastro de la joven.

AB/FF