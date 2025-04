Alumnos de una escuela técnica porteña fabricaron desinfectante para donar a los damnificados de Bahía Blanca

Los ingredientes parecen extraños, pero la receta es simple y, el resultado, efectivo y solidario. Un poco de aceite de pino, detergente al 15%, opacante, ortodiclorobenceno y alcanfor fueron necesarios para que los alumnos de una escuela técnica de la Ciudad de Buenos Aires pusieran manos a la obra para la fabricación de líquido sanitizante con el objetivo de enviarlo a Bahía Blanca, semanas después de la trágica inundación que sufrió la ciudad del sur bonaerense.

Motivados por las imágenes del agua que desbordó los canales de contención y arrasó viviendas y comercios, en tan solo dos días se elaboraron 240 litros de desinfectante que ya fueron donados a la comunidad bahiense junto a cientos de demostraciones de solidaridad desplegada por todo el país.

Los héroes de Bahía Blanca

Carlos Villate, referente técnico de Prácticas Profesionalizantes de la Escuela Técnica «Hipolito Yrigoyen» del barrio porteño de Villa Real, fue el impulsor de la acción solidaria que reunió a toda una comunidad educativa.

Atravesado por el drama de toda una ciudad, tanto él como sus alumnos se comprometieron a participar de la reconstrucción con su aporte.

Con la ayuda del rector, Oscar Lazbal, y en coordinación con el resto de docentes de la escuela y los alumnos organizaron la producción de desinfectante para pisos para envíar a los damnificados de la inundación.

La escuela cuenta con la especialización de Técnico Químico y, como el resto de las orientaciones de la educación técnica, todos los alumnos de 6° año realizan prácticas profesionalizantes.

“El sanitizante para pisos es un producto habitual en la línea de producción de la escuela. Este fue el primer producto que produjeron los chicos, ya que estábamos comenzando las clases. Así que fue una de sus primeras producciones en la planta productiva y con un fin solidario”, explica Villate.

Mensajes de apoyo de los adolescentes

Al momento de envasarlo, surgió la idea de que cada bidón llevara una nota con un mensaje de aliento y motivador hacia aquella persona que lo recibiera. Así fue como los alumnos de 1° y 2° año se encargaron de armar las notas que luego se pegaron a mano en cada bidón.

"Esto que les pasó no durará para siempre. El sol ya está saliendo y ahí las cosas cambian. Siempre los vamos a apoyar", decía uno de los mensajes que provocó la emoción de los docentes.

"Cuando leíamos las cartas nos encontramos que los chicos le escribieron a sus pares, a chicos de su edad. Empatizaron desde ahí poniéndose en el lugar de otros adolescentes, como si les hubiera pasado a ellos. Al leer esas notas los docentes nos llenamos de emoción", refuerza Carlos.

Para los estudiantes fue una experiencia reveladora. “Estamos muy agradecidos de ser partícipes de esta acción solidaria. En nuestro rol, como futuros técnicos químicos, podemos ayudar de esta manera con la tragedia que sufrió una ciudad entera”, cuenta Nicolás, uno de los alumnos de la Escuela Técnica que participó de la producción del sanitizante.

Los insumos necesarios para la fabricación del producto fueron provistos por la cooperadora de la escuela, que apoyó de inmediato a la iniciativa solidaria. En solo 48 horas, los 240 litros de sanitizante ya estaban listos para ser enviados.

El traslado fue personal: "Esta gente no podía esperar"

El producto fue transportado hacia el club Vélez Sarsfield por los mismos docentes en el auto de un profesor, debido a la urgencia de la situación: “No esperemos transporte, ni camioneta; esta gente no podía esperar, no había tiempo que perder”, recordó Villate orgulloso de la experiencia y de la comunidad educativa.

Con esta acción, la Escuela Técnica N.o 27 no solo cumplió con su misión educativa, sino que también demostró el poder de la unión comunitaria y el compromiso de los estudiantes con el entorno que los rodea.

Una experiencia que refuerza el rol fundamental de la educación técnica en la formación de jóvenes capacitados y solidarios, capaces de responder ante situaciones de emergencia y contribuir con su conocimiento en beneficio de la sociedad.