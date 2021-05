ANMAT prohibió la venta de test rápidos para el COVID-19 que fueron robados

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de un test para detectar el coronavirus luego de que se denunciara en abril que fueron robados 70 mil de ellos.

Según informaron en la publicación de ANMAT, el 29 de abril la responsable técnica de la firma denunció "el robo de setenta mil (70 mil) unidades del producto médico: “SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography), Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd., LOT 21CG2701X”.

Por este hecho, el organismo gubernamental a través de su Disposición 3597/2021 decidió negar el uso, venta y distribución del kit rápido de testeo de antígenos para el coronavirus en su publicación de esta mañana en el Boletín Oficial.

En el mismo, se describe que queda "prohibido el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional" de los test ya que no tienen "datos de nacionalización" de un test de antígenos para COVID-19 que fue identificado con el nombre “SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography), Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd., LOT 21CG2701X”.

Según detalla, el producto fue "diseñado para la detección cualitativa de antígeno contra el SARS-CoV-2 en muestras clínicas (hisopado nasal)" y "su uso declarado es para estudios epidemiológicos en pandemia por CoVID-19", por lo que "su venta y uso solo se encuentra autorizado a laboratorios de análisis clínicos y/o instituciones sanitarias habilitadas".

De esta forma, la decisión de ANMAT se inscribe en que los encargados originales de distribuir el producto ya no tienen el control sobre los mismos. En esa línea, comunican que "a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos" se prohíbe la comercialización ya que "se desconoce su estado y condición" de los test porque "han quedado fuera del control y trazabilidad de la firma titular".

