“Ayudame, me están llevando": una mujer embarazada desapareció en un hospital de La Plata

Una mujer embarazada de ocho meses desapareció este viernes 6 de diciembre en La Plata y su marido denuncia que habría sido vista por última vez al ingresar al baño del hospital San Martín de esa ciudad.

De acuerdo al testimonio del esposo, Mauricio Martínez, Sandra Sepúlveda esperaba que la anoten en la recepción del centro de salud cuando decidió ir al baño. En ese momento, Martínez se dirigió fuera del edificio para fumar un cigarrillo. Minutos después, -contó- su mujer lo llamó por teléfono y le dijo: "Mauricio, ayúdame que me están llevando, no sé dónde".

"Estamos desorientadísimos, trabajando con la policía, pero no sabemos nada", dijo el director de Hospital San Martín, Alberto Urban, en declaraciones al sitio web eldia.com. Según informó, no habría registros de que la pareja hubiera estado en el lugar porque no tenían turno ni llegaron a registrarse para ser atendidos.

"Para mí, la secuestraron para quedarse con el bebé", aseguró Martínez poco después, durante una entrevista a Crónica TV. "Yo pienso que esas personas seguramente estarán viendo porque van a estar pendientes de todos los medios", agregó, y les dedicó un mensaje a los que presuntos captores. "Les diría que piensen que no solamente es ella y el bebé, también está nuestra hija Esperanza que tiene 5 años, que recapaciten. Somos personas de bien, no somos personas de mal, nos quiere todo el mundo", expresó.

Qué dice la autopsia de la mujer encontrada envuelta en sábanas en la calle de Isidro Casanova

En este marco, la Policía comenzó un exhaustivo rastrillaje en la zona y los investigadores revisarán las imágenes de todas las cámaras de seguridad de los alrededores del hospital. La denuncia fue radicada en la Comisaría Novena.

En tanto, un amigo de Martínez utilizó la red social Facebook para difundir un mensaje y pedir que se aporten datos que ayuden a esclarecer lo sucedido. "Hoy a las 7:45 se dirigieron al hospital San Martín, ya que tenían la cesárea programada. Antes de hacer el ingreso para la internación, ella fue hasta el baño y luego de unos minutos mi amigo recibió un llamado de Sandra pidiéndole ayuda", señala la publicación.

Sandra Sepúlveda tiene piel clara, contextura media, cabello castaño oscuro largo y mide 1,60 metros. La última vez que fue vista vestía una campera negra, una calza del mismo color, zapatillas blancas y un bolso marrón.