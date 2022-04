Booktubers pospandemia: suman seguidores y amplían sus contenidos para llegar a todos

Después de la pandemia, dicen, están más atentos a quiénes los siguen y se dieron cuenta de que sumaron seguidores, sí, pero también ampliaron los perfiles y edades de quienes los miran y escuchan sus recomendaciones.

Ya están instalados en Youtube –de hecho, llenan las salas cada vez que se presentan en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que regresa este jueves tras dos años sin ediciones (ver aparte)–, pero los booktubers son cada vez más relevantes: según datos de esa red social, al analizar las búsquedas en Google del término “booktuber” en el mundo, se registra un aumento en el interés a partir de mayo de 2020. Particularmente en la región existe una gran predilección por esta comunidad: cuatro de los cinco países que lideran el interés en el término son latinoamericanos: Chile, Perú, Argentina y Colombia, acompañados por España.

Los millenials y centennials son quienes más leen, y cuando buscan obras, autores y recomendaciones, lo hacen tomando como referencia a sus pares. Y la pandemia permitió a los creadores de contenido generar nuevos formatos que se adaptan a la virtualidad, como maratones y clubes de lectura. Su relación con la crítica tradicional, aseguran, es “muy cercana, justamente porque es nuestra formación. Algunas cosas de ella las tomamos para hablar de los libros que vemos en la facultad, y otras ya forman parte de nuestro modo de lectura, que moldea, en última instancia, nuestra opinión. Poder contar y marcar ciertas cosas sobre lo que recomendamos es también algo que queríamos desde el principio: que no fuera solo nuestra opinión, sino que pudiéramos dar una idea sobre lo que alguien con un gusto diferente al nuestro podría encontrar en cada libro”, dicen las dos fundadoras del canal Oh por Dios, Copito.

Lola y Sol empezaron con su canal cuando tenían 19 años para acercar la literatura clásica a más jóvenes. Algunos de sus videos más populares están relacionados con la recomendación de clásicos para principiantes y consejos para leer la obra de Borges. Pero además de reseñas y recomendaciones, en su canal comparten visitas por librerías; contenidos especiales, como una serie de videos sobre autoras argentinas; y hasta guías para comprar libros usados.

Coos Burton –su nombre es Constanza, y su look, inconfundible– prioriza recomendaciones sobre literatura relacionada al terror, pero no desdeña otros como el romance y el suspenso. En su canal, que cuenta con más de 27,4 mil suscriptores y más de 1,8 millones de visualizaciones totales, se pueden encontrar varios videos que se destacan por su alcance y popularidad que se enfocan en dos autores clásicos: Stephen King y Edgar Allan Poe. “Trato de abarcar un abanico amplio de géneros, aunque no siempre logro abordar todo lo que quiero. Me gusta que haya variedad, un equilibrio entre lo que me apasiona, que es el género terror/horror, y otros que me gustan de forma más moderada”, asegura.

También cuenta que tiene seguidores de distintos rangos etarios, “desde chicos que están investigando para alguna tarea de la escuela, y que eventualmente se enganchan con el contenido, hasta gente mayor que busca un espacio para interactuar dentro del ámbito de los libros”.

El canal Americavespucia, que lleva adelante Camila, tiene poco más de un año, pero ya tiene más de 225 mil vistas totales. Tiene un club de lectura con otros booktubers argentinos, llamado Un Re Club, en el cual debaten sobre un libro mientras interactúan con su audiencia a través del chat. Además, cada edición se realiza en el canal de un booktuber diferente.

“Siento que el público se agranda porque la gente está leyendo mucho más, incluso lo noto en la gente que me rodea, desde amigos que me preguntan recomendaciones de libros hasta gente en la facultad leyendo novelas en el patio”, asegura esta joven que empezó a hacer videos en marzo del año pasado. Y aunque usa Instagram y TikTok, cuenta que “me gusta Youtube porque no tiene límite de tiempo, aunque sí es verdad que es una plataforma que lleva más tiempo, más edición y más preparación. Me gusta mucho usar memes en mis videos porque es lo que a mí, como audiencia, me gusta. Busco inspiración en los videos de mis youtubers favoritos como Pablo Agustín, Sebas G Mouret o Ginecidio, porque es el tipo de contenido que yo disfruto”, explica.

Nuevas opciones. Para Matías G.B –así se llama también su canal, que tiene nueve años, más de 35 mil suscriptores y un millón y medio de visualizaciones–, la innovación pasa por las maratones de lectura en vivo con sus seguidores.

En estas transmisiones que duran entre tres y cinco horas, promueve el hábito de la lectura aplicando la técnica pomodoro y, como resultado, junto a su audiencia, están por cumplir el hito de las quinientas mil páginas leídas. También destaca que en Youtube su comunidad es más sólida que en otras redes sociales, y que ya tiene seguidores de varias edades, aunque el 50% tiene entre 18 y 24 años. “Desde la pandemia sí se incrementó mi público, pero porque yo decidí tomarme con un poco más de seriedad la creación de contenidos, antes iba haciendo más o menos lo que tenía ganas y me di cuenta que si yo no me esforzaba eso no llegaría solo”, revela.

La Feria del Libro regresa a La Rural y promete ser una fiesta

Entre el 28 de abril y el 26 de mayo, y tras dos años de ausencia, vuelve la Feria que buscará recuperar su lugar como principal evento cultural del calendario argentino con una oferta atractiva. La edición 46 tiene a La Habana, la Ciudad Invitada de Honor. Este año, también, vendrán figuras como Mario Vargas Llosa (internado en Madrid por covid) y Javier Cercas. El acto de inauguración se llevará a cabo el jueves 28 de abril a las 18:00. El escritor Guillermo Saccomanno estará a cargo del discurso inaugural. El ingreso al acto será exclusivamente con invitación especial. Luego abre al público general y se convertirá en una verdadera ciudad de libros, con más de 45 mil metros cuadrados de exposición y alrededor de mil quinientos expositores de más de cuarenta países. Se destaca por ofrecer una programación amplia que incluye unas mil quinientas propuestas culturales: conferencias, presentaciones de libros, cursos, charlas, firmas de ejemplares, un festival de poesía, un encuentro de narradores y una jornada de microficción, entre muchas otras. La feria funcionará de lunes a viernes de 14:00 a 22:00; sábados y domingos de 13:00 a 22:00 y el sábado 30 será La Noche de la Feria, de 13 a 00 hs.

Todos los días para menores de hasta 12 años inclusive, visitas escolares y personas con discapacidad. Los docentes deberán presentar recibo de sueldo o comprobante que acredite condición; y lo mismo los estudiantes, jubilados y pensionados.