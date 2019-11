"Bozal legal digital": condenan a una mujer que escrachó a su ex en Facebook

por Florencia de Sousa

Un fallo inédito se produjo en Mendoza: una mujer fue castigada con un "bozal legal" luego de "escrachar" a su expareja en redes sociales. Si bien ella ya había sido condenada en 2018 por injurias, ahora la Justicia provincial la obligó a borrar una serie de 24 posteos. En esos mensajes, la denunciada insultaba al hombre —de quien se separó en 2009 y con quien tiene una hija en común—, a sus hijos (de un matrimonio anterior) y a su pareja actual.

La medida fue dictada por Ana Carolina Di Pietro, jueza del Tercer Tribunal de Gestión Asociada (Civil) y obliga a la injuriadora a que se abstenga de realizar publicaciones de este tipo en su perfil; caso contrario, deberá pagar una multa diaria. Para la magistrada, "éste no es un conflicto entre intereses puramente privados sino que se enfrentan exigencias que hacen al interés general de la comunidad —acceso a la información, prohibición de censura previa, libertad de expresión— y los imperativos que protegen derechos fundamentales del individuo, los que también conforman el interés público".

En sus publicaciones, la demandada no nombraba a los demandantes (su ex y la pareja actual de éste), pero agregaba hashtags como "#padreperfecto" y hacía referencia directa a viejas publicaciones —del año pasado— donde sí estaban identificados con nombre y apellido.

Bárbara Peñaloza, abogada especialista en derecho informático y quien representa a la familia demandante, aseguró a PERFIL: "Esta mujer reincidió en el delito, siguió haciendo publicaciones después de haber pagado la multa de $10 mil del caso y publicar la sentencia en su página de Facebook durante 7 días. Volvió a hacer las mismas publicaciones, pero en esta ocasión no lo hacía con los nombres y apellidos de ellos, sino que utilizaba hashtags que había utilizado anteriormente. Se refería indirectamente pero eran ellos, por eso la sentencia como analiza todo hace referencia al uso de los hashtags. La mujer tenía una prohibición de acercamiento que había incumplido".

En 2018 la mujer ya había sido condenada por injurias. Foto ilustrativa, gentileza Shutterstock.

En ese sentido, en contacto telefónico con este medio la letrada agregó: "A mí me contacta por primera vez para la defensa la nueva esposa del señor, porque a él siempre lo había molestado su ex pero cuando él se casa con mi clienta, ella se cansa de recibir insultos por parte de esta mujer. También los hijos del señor, fruto de un matrimonio anterior, se cansaron de esta desgastante situación, entonces esta última vez ellos me contactaron para accionar".

Acerca de la decisión judicial, Peñaloza completó: "Ella tenía que eliminar las 24 publicaciones que se sumaron desde la última sentencia y eso lo hizo. También tiene la obligación de abstenerse de hacer publicaciones ya sea de forma directa o indirecta a mis representados. El fallo no es inédito porque hay sentencias de esta naturaleza pero que se han logrado a través de otros caminos procesales. En Mendoza es cierto que antes no hubo otro proceso igual; pero a nivel nacional sí existieron estos ‘bozales legales’, que es un nombre coloquial, no surge de la ley. En particular en este caso es que se toma el hashtag como injuriante. Mis representados esperan que esta sentencia se cumpla".

Otro conflicto. La mujer denunciada además, publicaba en su perfil que su ex incumplía con el pago de la cuota alimentaria de su hija y la catalogaba como "mierda", "inmoral", "deshonesto". Asimismo, a la nueva pareja del hombre la calificaba de "figuretti" y "gatita" y le enviaba mensajes a su entorno. "Todas las acusaciones que ella realizaba eran absolutamente falsas porque decía que el hombre no le pasaba la cuota alimentaria a la hija que tienen en común, a quien mi cliente no ve porque hay un conflicto judicial muy grande", precisó la abogada al tiempo que completó: "Ellos se separaron hace muchos años pero fue la nueva esposa que se cansó de soportar estos acosos, lo mismo ocurrió con sus hijos mayores".

Qué pasa con Facebook. A través de una medida precautoria innovativa Peñaloza solicitó a la red social que diera de baja las publicaciones de la mujer: "Como veíamos que esta mujer no bajaba las publicaciones iniciamos una contra Facebook para que las publicaciones se eliminen. Sin embargo, desde la red social hicieron presentaciones y pusieron trabas que extendieron el proceso", reveló. Ahora que la mujer borró los posteos, el caso será considerado como abstracto.

