El desconsuelo de Martín “Chapu” Martínez se dio a conocer en las últimas horas a raíz de una historia publicada por el influencer en su cuenta de Instagram, sumada a un audio que filtró su amigo Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, para darle visibilidad a la dramática fragilidad del joven. Tras la derrota de Argentina frente a Arabia Saudita, el streamer que se destaca por seguir a Lionel Messi y al seleccionado, fue tildado de mufa y hasta recibió amenazas de muerte que impactaron notablemente en el entorno familiar de la víctima.

“Muerto te quiero. Ojalá te maten a piedrazos”, decía uno de los polémicos mensajes que desataron la angustia del influencer.

En el video se lo observa visiblemente afectado por la situación, y al mismo tiempo agradecido por los "mensajes de apoyo" que le enviaron. “No sé qué hacer, me pone mal”, resumió el joven.

"Chapu" Martínez se había popularizado en el Mundial de Rusia 2018 por su conocido hit “Traeme la copa, Messi”.

La primera sorpresa del mundial de Qatar 2022 la dio Arabia Saudita y superó a la Argentina

En su descargo, Martínez expuso la crisis que atraviesa tras recibir las amenazas.

“Mi viejo tiene 70 años, no está para pasar por esto, me hace mierda. ¿Qué está pasando para que me mande un video de 10 minutos? Nunca hizo algo así, ¿sabés cómo tiene que estar para hacer esto?”, manifestó.

El desgarrador audio del Chapu Martínez

Los detalles de las amenazas recibidas por Chapu Martínez se conocieron también a través de un tuit difundido por Martín Pérez Disalvo (Coscu), quien decidió hacer público un intercambio por chat con Grego Rossello. Este último le habría reenviado el desgarrador audio del Chapu Martínez.

Coscu se solidarizó con su amigo y acompañó el tuit con el siguiente mensaje: “Después de escuchar esto, tenés que ser muy gil para putearlo”.

Si vos o algún familiar o allegado tuyo atraviesa una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, podés contactarte con la línea de ayuda 135 o 011 5275-1135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) y desde todo el país al 0800 345 1435. El llamado es personal, confidencial y anónimo. Si se trata de un suicidio en curso o de peligro inminente, no dudes en llamar al 911.

CA/ED