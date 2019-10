Cirujanas trabajan para achicar la brecha de género en quirófanos

por Clara Fernández Escudero

Hace un año y medio, a la médica cirujana Andrea Andreacchio la invitaron a participar en un congreso internacional de cirugía en Córdoba. Cuando confirmó su asistencia, pidió el programa oficial y comprobó que no solo era la única oradora mujer del evento de tres días, sino también en el precongreso, donde coordinaba una mesa con un profesor varón.

Cuando llegó al encuentro, le consultó al presidente qué pasaba con sus colegas, y se sorprendió: “Me dijo que –en un congreso internacional de una especialidad– no había conseguido ninguna mujer más que yo” (N de R: ella es cirujana general pero hace cirugías percutáneas). “Digo yo: ¿en el mundo no había ninguna otra?”, recuerda. “Como entre las asistentes y yo no sumábamos más de veinte, pedí que nos dieran un espacio al menos para poder hablar. Nos dieron el último horario del último día y nos reunimos en el lobby del hotel. Y cuando se anunció esa actividad, se usaron frases descalificadoras –que se repiten en otras ocasiones–, como que ‘nos reuníamos para hacer lío, como dice el Papa’, ‘ya les va a llegar’, y otras similares”, explica.

Ese episodio fue el primer paso del camino que hoy la tiene al frente, junto a otras profesionales de todo el país, de un colectivo –al que bautizaron Cirujanas Argentinas– que trabaja “para buscar la equidad en las oportunidades. Hoy, el problema no es el techo de cristal; eso ya lo conocemos y trabajamos por romperlo. El problema es lo que en el mundo se conoce como ‘escape de tuberías’, el desgaste que sufrimos a diario y que nos hace corrernos, porque la presión lo vuelve muy cansador”, explica.

Las razones que enumera son varias, pero dan cuenta de una problemática que, según la médica, se repite a nivel mundial (ver aparte). “Yo llevo 28 años haciendo cirugía, y siempre trabajé bien: soy encargada del hospital Piñero, coordinadora general del programa de residencias de CABA, prestadora de prepagas. Pero llegué, como miles de otras, haciendo sacrificios que no se les exigen a los hombre, para quienes el sistema está hecho a medida: no hay guarderías para dejar a los chicos, no hay quien contemple que una mujer tenga un hijo durante la residencia y que sea valorada luego a la par de un varón que ha tenido tres durante el mismo período y no falta nunca. Nunca se considera que una mujer tiene el mismo nivel de capacitación que un hombre que egresa de una residencia, simplemente porque debió faltar para ser madre”, grafica.

Las cifras son más que contundentes: aunque cada vez son más –el 63% de las egresadas 2019 en provincia de Buenos Aires son mujeres; y en 2018, el 65% fueron mujeres en la Ciudad de Buenos Aires–, aún operan menos. En primer año de residencia en AMBA y hospitales nacionales, de 133 residentes, el 60% son mujeres. Y en el total del país es donde se ve también esa diferencia: “La Secretaría de Salud nacional consolida información sobre las matrículas, y en Santiago del Estero, por ejemplo, se ve que entre 2001 y 2016 hay cero mujeres matriculadas. Cero en quince años”, detalla. En el país, hasta 2016, de 17.915 cirujanos, 3.964 –el 22%– son mujeres. Y “en las cartillas de prepagas se ve que la cantidad de cirujanas mujeres en cirugía general es ínfima (entre el 1% y el 6% del total) y que a las que hay las van encasillando en determinadas subespecialidades que los hombres no quieren hacer. También hay más cirujanas infantiles, que se relacionan con actividades de cuidado”.

“Hay equipos de cirujanos muy reconocidos, que el 100% de quienes operan son hombres. Te diagnostica una mujer, que está en la guardia, que llama al médico varón para que opere. Algo similar ocurre a la hora de realizar trasplantes. Muchos solo lo naturalizan, y cuando una les explica dicen: ‘Yo tengo 20 residentes, y 15 son mujeres’; pero agregan: ‘Ahora van a tener que demostrar que son mejores que nosotros’. Y a la hora de conseguir becas e invitaciones, llevan a hombres. Esos no entendieron”, asegura. “Queremos cabida profesional y académica, y armar sistemas de mentorías”, concluye.

Una barrera que se repite en todo el mundo

En abril de 2017, el número especial dedicado a la salud de la revista New Yorker llevó en su portada una ilustración de la artista Malika Favre, en la que cuatro mujeres miembros de un equipo quirúrgico miraban a un paciente sobre una mesa de operaciones.

La intención de la artista era “capturar esa sensación de personas que te miran mientras uno pierde la conciencia”, pero la interpretación que tomó cuando salió a la calle fue diferente: con un hashtag que se viralizó –#ILookLikeASurgeon (me veo como una cirujana, en inglés)– y se convirtió en tendencia, el desafío fue replicar la imagen “para visibilizar a las mujeres y otras minorías trabajando en un mundo dominado por hombres”. En Argentina también lo hicieron. “Más del 52% en el mundo somos mujeres. Ahora tenemos vestuarios y ambos a medida, pero cuando empecé eso era impensado”, aporta Andreacchio. “Esto está cambiando porque la sociedad lo está haciendo cambiar: es incuestionable”, agrega.