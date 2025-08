Trabajadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) iniciarán este miércoles 6 de agosto un paro de 48 horas con acampe frente al Polo Científico Tecnológico, ubicado en el barrio porteño de Palermo. También se convocaron vigilias y acciones en otros puntos del país.

La medida de fuerza se realizará en reclamo del ajuste en el sector de la ciencia, la reducción salarial del personal, la falta de recursos para la producción académica, las 1.000 altas pendientes de investigadores y personal de apoyo con concurso aprobado, y la incertidumbre por el futuro del organismo, como consecuencia de la pérdida de puestos de trabajo.

Furor por la exploración submarina del CONICET: cuáles fueron las nuevas especies que se viralizaron en redes

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En diálogo con PERFIL, Rocío Salgueiro, becaria doctoral en Ciencias Sociales del CONICET, declaró que las medidas se enmarcan en el reclamo “contra la injerencia gubernamental en los temas de investigación y la intervención en los organismos de ciencia y tecnología”.

Salgueiro sostuvo que, además del reclamo por el aumento salarial, otra de las demandas que exigen desde el organismo científico es que se efectivicen las altas de quienes ganaron los concursos para ingresar a la Carrera de Investigador Científico (CIC), que están congelados desde hace más de un año.

La investigadora también señaló que desde el organismo demandan la apertura del concurso de ingreso CIC 2024, el incremento de la cantidad de becas doctorales y posdoctorales, y la reactivación de los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT).

Trabajadores del CONICET exigen mejores salariales, apertura de concursos y aumento de presupuesto.

La iniciativa en la sede de Godoy Cruz al 2300 iniciará a las 12 del mediodía y durante el día habrá charlas con científicos abiertas a la comunidad, presentaciones musicales y una marcha de antorchas. Se extenderá hasta el jueves 7 de agosto a las 10, cuando se realizará una asamblea.

Además, el sindicato ATE (Asociación Trabajadores del Estado) realizará jornadas de lucha en simultáneo en Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero.

Los trabajadores del CONICET esperan que los reclamos alcancen mayor visibilidad a partir del furor por las transmisiones en vivo desde las profundidades del Mar Argentino, a cargo de científicos del organismo en colaboración con el Schmidt Ocean Institute.

Desde el CONICET advierten sobre la posible ocupación del organismo

Las actividades fueron definidas este martes entre Rodolfo Aguiar y una Junta Interna del sindicato en el CONICET. Luego del encuentro, el secretario general de ATE Nacional exigió “el descongelamiento de los pases a planta de investigadores y personal de apoyo” y denunció que “desde que asumió Milei, se perdieron más de 1.600 puestos de trabajo” en el CONICET.

ATE no descarta una ocupación pacífica en el Polo Científico.

“Se deben garantizar todos los presupuestos. No podemos permitir que se ponga en riesgo a la ciencia pública y a todos sus trabajadores”, dijo Aguiar. Además, advirtió que si el Gobierno no da respuestas, podrían realizar una ocupación pacífica en el organismo a partir del viernes: “Vamos a iniciar un acampe de dos días, pero no descartamos que, si no existen respuestas, esta medida pueda profundizarse, convirtiéndose en una ocupación pacífica”.

Conicet: luego de 'Batatita' y las algas del fondo del mar, vuelven los paros y reclamos salariales

Según un informe del Grupo EPC del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, realizado el pasado junio, el presupuesto estatal en ciencia y tecnología se redujo un 18,7% en lo que va de 2025. Las caídas en el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) fueron aún mayores: 26,5% y 19%, respectivamente.

Al mismo tiempo, según datos publicados del INDEC, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) perdió 4.040 empleos públicos en el primer semestre de 2025. 1.085 de esos puestos corresponden al CONICET, lo que significa una caída del 5,4% del total de la planta.

TV/MU