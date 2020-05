Marcha atrás: así hicieron las ciudades que volvieron a endurecer la cuarentena

Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el gobierno local decide qué hacer tras el primer fin de semana con mudanzas y salidas recreativas para niños, hay localidades bonarerenses, en la Patagonia y en Córdoba y Catamarca que ya cambiaron de parecer.

No sólo la ciudad de Córdoba, donde se implementó este lunes: también distintos municipios bonaerenses -Chascomús, Castelli y Baradero- decidieron dar marcha atrás con algunas de las medidas a través de las cuales habían “flexibilizado” la cuarentena. Entre ellas, la de de las salidas recreativas, aunque en algunos casos, como el de Castelli, no hay casos positivos de coronavirus.

Según declaró el intendente de Chascomús, Javier Gastón, “tras confirmarse en la noche de este sábado tres casos de coronavirus, elevando a cinco la cantidad de positivos y tres que esperan resultados en las próximas horas, resolvimos retrotraer las medidas de aperturas y suspender las caminatas saludables. Dije hace unos días que si era necesario se iba a volver atrás y éste es el momento”. Lo mismo decidió su par de Baradero, Esteban Sanzio, tras confirmarse los tres primeros casos en esa ciudad. “Estamos buscando los contactos estrechos de quienes dieron positivo”, declaró.

Castelli no tiene casos positivos, pero su jefe comunal, Francisco Echarren, decidió restringir nuevamente la circulación: “Volvimos atrás”, dijo a distintos medios locales. “Quedan suspendidas las salidas recreativas para que circulen menos personas. Vamos a cuidar a la ciudad. “Hemos observado que muchos vecinos no han respetado las normas y no vamos a poner en riesgo nuestra salud en el mayor pico de circulación del virus”, escribió en sus redes sociales.

El caso cordobés. Este martes también se dio marcha en la capital de Córdoba. El intendente Martín Llaryola decidió suspender actividades que habían permitido con el paso a la fase 4, aunque luego tuvieron 55 nuevos positivos. El ministro de Salud provincial, David Cardozo,dijo “Suspendemos la flexibilización de comercios, peluquerías, servicios religiosos y mudanzas desde las 0 horas del martes. Estamos ante una circulación comunitaria. Los profesionales esenciales y la actividad industrial de la ciudad siguen".

En la Patagonia. Por su parte, en la provincia de Río Negro, el Ministerio de Salud confirmó este fin de semana que una mujer de un geriátrico y un joven de 18 años están contagiados. Según informó Télam, el intendente de la localidad de Jacobacci, Carlos Toro, decidió volver a la fase 1 de la cuarentena y suspendió por una semana la actividad minera, la obra pública y privada y la actividad comercial. "Solo se permitirá la apertura de locales que expenden alimentos y las únicas dos farmacias con las que cuenta la localidad”, dijo. Además, volvieron “los controles en puntos estratégicos” y restringieron “las actividades recreativas”, informó.

La localidad chubutense de Gastre, con ocho mil habitantes, tuvo también su vuelta atrás, con controles en los accesos a la ciudad. El intendente Genaro Pérez dijo que implementaba la medida “tras conocerse dos casos en la localidad de Jacobacci que está a 140 kilómetros y ante el rumor de que uno de los afectados pasó por nuestro pueblo”.

“No podemos correr el riesgo, prefiero pecar de precavido”, sostuvo Pérez en declaraciones a Télam y agregó que, entre las medidas anunciadas, figura también “el bloqueo de la Ruta 13 que llega a nuestra localidad desde el norte y la prohibición estricta para que ningún camión proveedor ingrese desde ahí hasta que la situación sanitaria quede superada”.

En Catamarca, una de las dos provincias junto con Formosa que no se registraron casos de coronavirus, es otra jurisdicción que podría perder permisos. El Comité Operativo de Emergencia advirtió este lunes que se ha observado que la sociedad “no cumplió con lo estipulado”, y que el miércoles se analizará la posibilidad de dar marcha atrás con la decisión de volver a practicar deportes al aire libre.

