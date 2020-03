Coronavirus: La Ciudad clausuró 14 boliches bailables el fin de semana

por Claudio Corsalini

Pese a la vigencia del Decreto 140/2020 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la pandemia del coronavirus y respecto a la suspensión de las actividades en los boliches bailables, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) clausuró 14 boliches bailables durante el fin de semana.en diferentes operativos realizados. Las inspecciones se realizaron durante las madrugadas del sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de marzo en distintos barrios de la Ciudad, como Constitución, Palermo, Puerto Madero, Recoleta y Flores.

Fueron clausurados dos boliches bailables, cuyo funcionamiento quedó prohibido por el Decreto 140, y 12 bares o cafés. Los bares o cafés fueron clausurados porque adaptaron sus instalaciones para que funcionaran como boliches bailables o tenían más de 200 asistentes, desvirtuando la habilitación que impide esa actividad y que incumple con el Decreto 140/2020.

El operativo estuvo conformado por más de cien inspecciones en locales nocturnos y boliches bailables en los que también participaron personal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Policía de la Ciudad y el Ministerio Público Fiscal. De todas maneras y durante los operativos, se constató que la gran mayoría de los locales nocturnos cumplían con la reglamentación vinculada al Coronavirus. En total se hicieron 320 controles que incluyeron nocturnos bailes de los cuales se clausuraron 14.

El decreto 140 dictado del Gobierno porteño establece en sus primeros artículos la suspensión de todo acto, reunión o acontecimiento de carácter eventual, artístico, musical o festivo mayor a doscientas personas, la restricción en la capacidad de ocupación en un cincuenta por ciento para todas las actividades religiosas que se desarrollen en templos y/o establecimientos, las actividades que se desarrollen en salas de teatro, cines, salas de juego, centros culturales de gestión privada, y todo otro tipo de establecimiento en los que se realicen convenciones o congresos; y también la suspensión en todos los establecimientos inscriptos bajo el rubro “local de baile Clase C”.

Uno de los boliches bailables clausurados este domingo fue Ivanoff (Rivadavia al 7500) que estaba abierto al público pese a la prohibición vigente. El otro boliche clausurado fue Volt, en Avenida Córdoba al 4100, en la madrugada del domingo. Pese a tener las persianas bajas estaba siendo utilizado con el argumento de que había “una reunión de amigos”. Otro local clausurado fue el bar Carnal (Niceto Vega 5500) en virtud de que superaba la capacidad de 200 personas establecida por el decreto firmado por Horacio Rodriguez Larreta.

Jorge Becco, Secretario General de la Cámara de Discotecas de la Capital Federal, sostuvo que “si bien estamos de acuerdo con la medida adoptada por el Gobierno porteño, no fue pareja con todos los establecimientos en los que se puede expandir el coronavirus”. en este sentido, el empresario destacó que “los shoppings siguen abiertos, el transporte público sigue funcionando, además de los resto y bares. No entendemos, en una discoteca te podes contagiar de coronavirus y en un subte o colectivo, que vienen abarrotados, no ?”, preguntó molesto Becco, durante su charla con PERFIL.

Por último, Becco señaló: “No queremos anteponer nuestro negocio ante esta crisis sanitaria, pero entendemos que la Ciudad debió haber aplicado de otra manera la resolución de las suspensiones. Que sea más pareja para todos”.