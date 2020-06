Coronavirus: "La gente en situación de calle se cuida lo más que puede, como puede"

La pandemia de coronavirus impacta en los sectores más vulnerables de la sociedad, y es un factor de riesgo más para la gente en situación de calle, una problemática que desde hace años ocurre en todo el país y que afecta particularmente a la ciudad de Buenos Aires. De acuerdo al último relevamiento realizado por el gobierno porteño, que data de 2019, son 1.146 las personas en esa situación, no obstante, el 2° Censo Popular que realizan organizaciones sociales registró más de 7000.

El año pasado, nueve personas fallecieron en el país por pasar la noche a la intemperie, con temperaturas inferiores a los 5 grados. Este domingo 14 de junio se conoció el fallecimiento de Sergio, un hombre de 63 años que dormía junto a otras dos personas en calle México y Sánchez de Loria: era diabético y tenía síntomas de coronavirus, por lo que se esperan los resultados de la autopsia y el hisopado para determinar las causas de su muerte.

Desde la fundación Red Solidaria comenzaron hace diez años con la campaña Frío Cero, con recorridas por las calles de la ciudad de Buenos Aires y el país. En épocas de primavera y verano, los encuentros en Plaza de Mayo para compartir un plato de comida y un rato de compañía son los días viernes y, en otoño e invierno, esas reuniones se refuerzan y son de lunes a viernes.

Un hombre en situación de calle, con síntomas de coronavirus, murió en una de las noches más frías

Para Martin Giovio, director de Red Solidaria, que las personas tengan techo y comida “no es un acto de solidaridad, sino de Justicia”, y reconoce que la pandemia cambió la forma de relacionarse con quienes están en la calle, donde se ven obligados a tomar distancia y a acortar el tiempo para evitar contagiarse unos a otros. "Ellos saben y sabemos que están más desprotegidos que nosotros, y se cuidan lo que más pueden y cómo pueden", dice Giovio.

—¿Hace cuánto que hacen las recorridas por la ciudad de Buenos Aires con Frío Cero?

—Frío Cero comenzó hace 10 años con recorridas por las calles de la ciudad de Buenos Aires y este es el octavo año que estamos en Plaza de Mayo, compartiendo la mesa, compartiendo un plato de comida, un abrigo, arte, música, una mirada, un abrazo, encontrándonos con nuestros amigos en situación de calle. Durante todo el otoño e invierno de lunes a viernes, y durante la primavera y verano, todos los viernes hace 3 años que no dejamos de encontrarnos.

—¿En los diez años que lleva la campaña Frío Cero, hubo temporadas que fueron más difíciles que otras? ¿Recordás cuál fue el invierno o la situación más difícil?

—Todos los años, todos los inviernos, los que pasaron, el presente y los que vendrán, serán difíciles mientras una sola persona siga viviendo en la calle.

"Dar aviso a cada número que cada ciudad tiene cuando vemos una persona durmiendo en la calle es muy importante. Podemos salvar una vida"

—¿Cómo cambió su actividad en la fundación desde marzo, cuando se conocieron los primeros contagios de coronavirus en el país?

—Por cuestiones lógicas dejamos de encontrarnos cuando comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio. A las pocas semanas empezamos a organizarnos y comunicarnos con distintos grupos que recorren las calles en la ciudad y en el Gran Buenos Aires, para tratar de ir abarcando la mayor cantidad de días para poder compartirle a las personas que están en esta situación de calle un plato de comida, un abrigo.

—Teniendo en cuenta que la temperatura ya comenzó a bajar en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo ven la situación actual para enfrentar el invierno?

—Muchas personas están en distintos paradores y aún hay amigos que siguen en situación de calle. Es muy importante, además del plato de comida, la charla y el abrazo, y en estos momentos estamos siendo responsables desde el lugar de hacer el encuentro lo más breve posible para cuidarlos. Entendemos que la calle no es un lugar para vivir y sabemos que todos los estados del país, cada provincia, cada ciudad, las organizaciones, los clubes, los que recorremos las calles, nos preocupa y ocupa esta situación, y que como comunidad, necesitamos abrazar esta problemática todos juntos. Dar aviso a cada número que cada ciudad tiene cuando vemos una persona es muy importante, muy. Podemos salvar una vida, porque cuando la temperatura baja los 5 grados, generalmente entre las 22 y 5 de la mañana, se puede producir el fallecimiento por hipotermia de una persona. Y eso es tremendo, es una tremenda noticia. Es una pérdida como comunidad.

Ola de frío: denuncian incumplimientos en los paradores porteños

En 2019, la alarma se encendió con la muerte de Sergio Zacarías, de 52 años, una de las víctimas del frío, que falleció el 30 de junio a pocas cuadras de la Casa Rosada. Por la ola polar, una decena de clubes de fútbol abrieron el año pasado sus puertas para recibir ropa de abrigo, frazadas, y para darle un techo a las personas en situación de calle en las noches más crudas del invierno.

Esto reavivó, además, un debate que resurge cada año: la cantidad de personas que se encuentran actualmente en esa situación. Si bien oficialmente el Gobierno porteño asegura que son 1146 las personas sin techo, el 2° Censo Popular de Personas en Situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se realizó en 2019, relevó a más de 7251 personas en esa condición. Ante la consulta de PERFIL por estas discrepancias, María Migliore, ministra de Desarrollo Social y Hábitat, consideró que "está clara la necesidad de acordar qué medimos y cómo lo hacemos". "Una vez pasada la pandemia será momento de iniciar un trabajo con todos los actores para llegar a un acuerdo en la metodología de medición", sostuvo.

—Respecto de la gran diferencia entre lo que se relevó en los últimos censos populares y las cifras oficiales (unos hablan de más de 7000 personas, otros de poco más de 1100). ¿Por qué crees que se plantea esa polémica y qué es lo que perciben ustedes como organización?

—Para nosotros, como Red Solidaria, una sola persona en situación de calle, nos invita a parar y mirar que esa imagen está mal, que no podemos naturalizarlo, que tenemos que transformar esa realidad. Y hoy, gracias a una cultura solidaria que no para de crecer, una comunidad toda que tiene una enorme capacidad de dar, entendemos, nos preguntamos y nos involucramos para que ese sueño de que ninguna persona esté viviendo en la calle sea posible cuanto antes. Para nosotros una sola persona en situación de calle nos moviliza a abrazarla, a estar cerca, a tratar de que pueda volver a encontrar su dignidad nuevamente bajo un techo, porque también entendemos que una persona tenga su plato de comida y duerma bajo techo no es una acto de solidaridad, sino de justicia.

—Con la pandemia, ¿cómo perciben ustedes, o qué les transmiten las personas que están en la calle sobre cómo se sienten frente al coronavirus en las condiciones difíciles en las que viven?

—Ellos saben y sabemos que están más desprotegidos que nosotros y se cuidan lo que más pueden y cómo pueden. Además del plato de comida, un abrigo y un ratito de charla con la distancia necesaria para cuidarlos y cuidarnos, estamos tomando la temperatura a quienes quieran y la mayoría acepta. Es un manera más de cuidarnos. Les acercamos barbijos y a quienes quieran les damos protectores.

La ola polar y una movida solidaria reavivaron una vieja polémica

—¿Cómo lo toman los voluntarios a la situación siendo que muchas veces, como me contabas, es importante acercarse, el abrazo?

—Extrañamos abrazarnos, charlar un poco más, pero tanto ellos como nosotros entendemos el momento y que tenemos que cuidarnos para pasar este difícil momento que atraviesa el mundo.

—¿Considerás que hay predisposición del Gobierno, en el caso de la ciudad del gobierno porteño, para darle solución a esta problemática?

—Sí, claro. Todos los gobiernos de cada ciudad grande que tiene esta problemática, cada municipio de Gran Buenos Aires, la Ciudad, están dando una batalla contra el frío y la situación de calle, año tras año. Sus trabajadores se preparan y doblan esfuerzo temporada tras temporada de invierno. Y este año en particular, que además del frío estamos enfrentando también el momento complejo, raro e histórico frente al coronavirus en el mundo, todos los estados de distintos colores políticos están preparando camas y un lugar, un hogar comunitario bajo techo, para que estas personas pasen este momento lo más cuidados y mejor posible.

—¿Cómo es la reacción de la sociedad ante esta problemática, considerás que hay compromiso?

—Tenemos una comunidad muy comprometida con el otro, los distintos gobiernos, los distintos credos, las organizaciones de la sociedad civil, los grupos que recorren las calles, los clubes. Las organizaciones y grupos, cocinando y recorriendo las calles, estando, acompañando por un rato. Todos están dando una batalla tremenda en cada persona que necesita un plato de comida en alguna calle de nuestro país, en cada barrio.

Si ves una persona en situación de calle, podés dar aviso a los siguientes números:

Ciudad de Buenos Aires TE: 108

Provincia de Buenos Aires TE: 0800-666-7232

Bariloche TE 103

Tucumán TE 102

Mar Del Plata TE 0223 465 0443

Rosario TE 147

Córdoba 103 - 108 - 105

Mendoza TE 424 0441

WhatsApp La Plata 221 609 9407

WhatsApp Red Solidaria +54 9 11 4915 9470 ​

A.G./MC