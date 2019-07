La ola polar y una movida solidaria reavivaron una vieja polémica

por Bàrbara Defoix

El pasado 30 de junio falleció a pocas cuadras del Congreso de la Nación Sergio Zacarias, un hombre de 52 años que se encontraba en situación de calle. Su deceso justo antes de la llegada de una ola polar generó alarma. Así fue como el Club Atlético River Plate en colaboración con Red Solidaria organizó una colecta de frazadas y abrigos y abrió sus instalaciones a gente sin techo.

Varios fueron los referentes que destacaron esta solidaria iniciativa, como por ejemplo el periodista Jorge Rial. Pero el mensaje en las redes sociales del conductor tuvo una reacción fuera de lo común: el diputado Fernando Iglesias aseveró que todo era una “operación del kirchnerismo”.

“Por si alguna duda quedaba de que era una opereta kirchnerista, se encarga de despejarla el canalla de Jorge Rial”, argumentó el legislador en su cuenta de Twitter al citar el mensaje del periodista.

Según el Ministerio de Desarrollo Social porteño, liderado por Guadalupe Tagliaferri, en la actualidad hay 1146 personas en situación de calle. “El relevamiento lo realizó en abril pasado la Dirección Nacional de Estadística y Censo, la misma que cuando da indicadores de pobreza o inflación que aunque son duras y fuertes o que son cifras por encima de las empresas privadas los publican. Es un organismo profesionalizado”, remarca la funcionaria en diálogo con PERFIL.

Con respecto a la veracidad de las cifras, consideró: “Durante el día hay en la Ciudad gente buscando el mango, como parte de estrategias de cómo transitar esta situación económica. A esa persona no hay que pensar dónde ponerle una cama porque normalmente tiene donde estar”.

“Trabajamos todos los días las 24 horas, cuando hay ola polar redoblamos los esfuerzos para prestar asistencia a las personas”, indicó la ministra, quien precisó que en Buenos Aires hay 27 paradores, algunos pertenecen al gobierno y otros son propiedad de organizaciones sociales o iglesias que obtienen financiación con las que se trabaja en conjunto. En total, hay 40 equipos de profesionales en la calle y son 2300 camas disponibles con capacidad de ampliarse si es necesario, según datos del Ministerio de Desarrollo Social.

El 108 recibe mil llamados por día, aunque ayer llegaron a 3 mil. No obstante, desde el Gobierno explicaron que esa cifra fue debida al “revuelo mediático” y a que muchos avisos se refieren a la misma persona o grupo.

“Sirve lo de River porque al menos 100 personas accedieron a dormir allí, no sabemos si tienen otro lugar o viven en la calle. Nos llamaron para que le fuéramos a echar una mano. Pero lo importante es convencer a cada una de estas personas que pueden ir a un hogar y trabajar en revertir la situación de calle”, concluyó Tagliaferri.

River declinó hacer declaraciones al respecto de la iniciativa solidaria al sostener que fue Red Solidaria la encargada de coordinar la campaña.

Consultada por las versiones que apuntan a que la iniciativa de River y Red Solidaria se trató de una operación del kirchnerismo, la diputada Victoria Donda, referente de SOMOS y precandidata a diputada Nacional por el Frente de Todos recordó: “Yo presenté un amparo por cómo el gobierno incumplía la ley sobre la realización de un censo de personas en situación de calle el año pasado. La jueza Elena Liberatori nos dio la razón al amparo y no era campaña. No es una operación. El hombre que se murió en el barrio de Montserrat falleció, no es un cuerpo que le tiraron a Larreta. Es un hombre que está muerto de frío”.

“Hay que ser caradura realmente para decir eso de quien desde la solidaridad y la voluntad hace lo que debería hacer el Estado”, lamentó la legisladora. “El gobierno porteño determina parámetros muy altos para considerar a alguien en situación de calle. Decir que hay 800 personas es casi tomarte el pelo”, agregó.

Liberatori, en su momento, hizo lugar amparo que presentó Donda junto a Laura González Velazco y el cuerpo de Abogados de la Coordinadora Argentina por los DDHH (CADH), al decretar el “..el incumplimiento absoluto y reiterado de lo normado en el artículo 4° inciso k de la Ley 3706 por parte del GCBA en relación a los relevamientos realizados en los años 2016 y 2017 de personas en situación de calle o en riesgo de estarlo…”. El Gobierno presentó una apelación al fallo.

“El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien, en lugar de llevar adelante políticas públicas eficaces y certeras para la asistencia de las personas en situación de calle y en riesgo de estarlo, desde hace varios años viene empeñándose en esconder la problemática y la cantidad real de afectados/as a los fines de ocultar su propia inoperancia y la dramática situación socio económica que atraviesa nuestro país”, manifestó en un comunicado.

"Ante ello, vamos a presentarnos nuevamente ante la Justicia para reclamar medidas urgentes ante la ola de frío para exigirle al gobierno que adopte un plan de emergencia real que contemple la totalidad y la problemática que se presenta en los paradores y por la cual, las personas se rehúsan a concurrir a los mismos", concluyó.

