Ola de frío: denuncian incumplimientos en los paradores porteños

La muerte de Sergio Zacaríaz la noche del 1 de julio mientras dormía en la vereda puso en la agenda mediática lo que sucede con las personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras algunos clubes abren sus puertas a quienes necesiten pasar la noche, la Auditoría General de la Ciudad aseguró que las cifras oficiales son muy inferiores a la realidad.

En efecto, el 2° Censo Popular de Personas en Situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que realizó el organismo junto a 40 organizaciones sociales este año, registró a más de 7251 personas en esa condición. Del estudio se desprende también que el 53% de esas personas comenzaron a vivir en la calle a partir del año 2016; y que de ese 53%, el 30% comenzó a hacerlo en 2019. La cifra oficial del Gobierno porteño sólo reconoce 1.146 viviendo en la calle.

En este contexto, la auditora porteña Cecilia Segura denunció “incumplimientos” en los paradores municipales. “Tienen muchas deficiencias en cuanto a infraestructura, y se suman otros factores por los cuales muchas personas en situación de calle no quieren quedarse", sostuvo en diálogo con PERFIL.

Buenos Aires: al menos mil personas pasaron la noche más fría del año a la intemperie

“No los dejan entrar con sus pertenencias, y ellos no quieren no llevar sus pocas cosas (colchones, herramientas de trabajo, ropa). Por otro lado, hay un solo parador de familias que tiene 140 plazas y la mayoría de las familias no quieren separarse”, detalló. A su vez, explicó que los paradores no están abiertos las 24 horas, sino que tiene horarios, y muchos se encuentran alejados del centro de la Ciudad.

Días atrás, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, fue repudiado luego de declarar en que muchas de las personas duermen porque se niegan a ir a los paradores. “Hay personas que prefieren dormir en la calle antes que a ir a un parador”, dijo en Futurock.

"Este año vemos que mucha gente se asienta en la calle durante el día, pero que no duerme en la calle, sino que como estrategia de subsistencia piden dinero (mendicidad). El último relevamiento arrojó que hoy hay 1.146 personas en situación de calle", indica, por su parte, un informe del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno porteño.

Al respecto, Horacio Ávila, referente de Proyecto 7, una de las organizaciones que participó del censo popular opinó que las diferencias en las mediciones son tanto “metodológicas, como ideológicas”. En este sentido, recordó que "en 2017, mientras la cifra oficial era de 1.066 personas, el 1° Censo Popular de Personas en Calle arrojó que habían 4.394 personas en esa condición, más otras casi dos mil que dormían en los dispositivos del Gobierno".

“Estos no son números tan abstractos, cada uno de ellos tiene nombre, apellido y una vida. Para nosotros son compañeras y compañeros. Y eso es lo que hay que pensar: más allá de la disputa política numérica, son personas en situación de calle”, dijo Ávila a PERFIL.

La ola polar y una movida solidaria reavivaron una vieja polémica

Mientras tanto, una decena de clubes de fútbol vuelven a abrir sus puertas este viernes para recibir ropa de abrigo, frazadas, y especialmente para acoger a personas en situación de calle.

En la ciudad de Buenos Aires se incorporan a la campaña de Red Solidaria, además de River, Huracán, Vélez Sarfield, San Lorenzo y Ferro. En el conurbano también reciben a personas sin hogar para que pasen la noche los clubes Platense (en Vicente López), Estudiantes de Caseros (en Tres de Febrero) y Los Andes (en Lomas de Zamora).

Por su parte, en Tucumán, tanto Atlético como San Martín, recolectan ropa de abrigo y frazadas como también dan hospitalidad a gente en situación de calle para pasar la noche. Finalmente en Mendoza, Huracán Las Heras es el primer equipo cuyano en participar, detalló la agencia Télam.

MS/MC