Crimen de Fernando: la fiscal dice que los ocho rugbiers son los autores materiales

La fiscal a cargo del crimen de Fernando Báez Sosa consideró que los ocho rugbiers detenidos tuvieron la misma responsabilidad en el asesinato y que son todos ellos "autores materiales". Lo deberá resolver el juez. El abogado de los acusados, Hugo Tomei, dijo que sus defendidos no sabe por qué están detenidos.

La familia de Báez Sosa, en paralelo, convocó a una marcha frente al Congreso de la Nación para este martes, en reclamo de justicia, a un mes del crimen.

El mismo día, en Villa Gesell, habrá una misa en el lugar en el que se produjo el asesinato que será dada por el obispo de Mar del Plata, monseñor Gabriel Mestre, para pedir el “eterno descanso” del joven, según publicó NA. La fiscal pidió que sean imputados como autores materiales Lucas, Luciano y Ciro Pertossi, Ayrton Viollaz, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Enzo Comelli y Máximo Thomsen.

Para la fiscal, los ocho rugbiers tienen la misma responsabilidad. Y los dos que están libres son "partícipes necesarios"

Para Zamboni, todos los rugbiers se avalanzaron sobre Báez Sosa y lo golpearon en distintas partes del cuerpo. Tuvieron, dice, el objetivo de darle muerte y aprovecharon que estaba indefenso. Los ocho detenidos están en el Penal de Dolores. PERFIL reveló este domingo cómo es la vida carcelaria de los rugbiers.

La fiscal también solicitó este lunes que Alejo Milanesi y Juan Guarino, dos que recuperaron la libertad, sigan siendo calificados como "partícipes necesarios", lo que podría implicar que regresen a prisión.

Tomei, el abogado de los rugbiers detenidos, sostuvo que les corresponde el principio de inocencia igual que a cualquiera de los ciudadanos argentinos: "Hay una cuestión de generar más violencia y eso me preocupa mucho. Llamar asesinos o excrementos humanos o todo tipo de insultos, sean adjetivos o sustantivos, me parece que no contribuye a la verdad", agregó.

Fernando Burlando y Fabián Améndola, abogados de la familia de Báez Sosa, pedirán pericias a los ocho acusados que están bajo prisión preventiva, y a los dos rugbiers que fueron liberados la semana pasada, según adelantó Télam. Burlando también insistirá con el involucrado número 11.

MC