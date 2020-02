Crimen en Villa Gesell: la Justicia tiene en la mira a un nuevo sospechoso

El abogado de la familia de Fernando Báez Sosa, Fabián Améndola, reveló este martes 11 de febrero que la fiscalía investiga la participación de un sospechoso número 11, que habría quedado grabado en los videos junto a los diez rugbiers imputados por el crimen del joven de 19 años.

En declaraciones a Telefe Noticias, el letrado dijo que la fiscal está investigando la participación de otro sospechoso, que es un joven que fue mencionado por los rugbiers en los mensajes de WhatsApp analizados y que aparecería en las cámaras de seguridad de las calles cercanas a la puerta del boliche.

"En los videos aparece un sujeto que no es ninguno de los diez imputados. Para nosotros es probable que haya una persona más, pero es materia de investigación. En los videos estaba vestido todo de negro. En los chats lo mencionan por su apodo. Claramente integraba el grupo y cumplía el mismo rol que el resto", comentó el abogado.

Según surge de los mensajes de WhatsApp, se trataría de otro joven que los rugbiers mencionan como “Salvi”. La nueva hipótesis surgió tras que los investigadores estudiaran con más detenimiento los videos ya trascendidos. Aparentemente, en el video que capta la cámara de seguridad de un local cercano a Le Brique, cuando algunos de los imputados se abrazan y celebran la golpiza, uno de los que aparece es un sujeto no identificado que también se abraza con los imputados.

Los chats de los rugbiers tras matar a Fernando: el pibe “caducó” y “de esto no se cuenta nada”

En otro aspecto, Améndola consideró que los dos liberados por el crimen del joven deberían seguir detenidos y sostuvo que a criterio de la querella "son todos coautores", en relación los diez rugbiers investigados por el asesinato de Báez Sosa ocurrido en la ciudad de Villa Gesell.

En diálogo con Radio Rivadavia, el abogado aclaró que la resolución que liberó a los dos rugbiers no es definitiva y pueden llegar a estar ambos nuevamente detenidos.

Este lunes, Alejo Milanesi, de 20 años, y Juan Pedro Guarino, de 19, dos de los rugbiers fueron liberados tras la solicitud de la fiscal Verónica Zambroni, quien pidió la prisión preventiva para los otro ocho acusados.

El pedido fue realizado ante el juez de Dolores, David Mancinelli, que determinó la inmediata liberación de los dos jóvenes debido a que no fueron identificados en el lugar de la agresión tanto por los testigos en rondas de reconocimiento como en las cámaras de seguridad.

"No hay elementos, ni méritos suficientes para mantenerlos en prisión, aunque todavía siguen sometidos a proceso hasta que se completen elementos de prueba", explicó el fiscal general de Dolores, Diego Escoda.

En tanto, Améndola contó que la familia de Fernando no está conforme con las dos liberaciones: "En principio el señor Báez y su mujer Graciela depositan en nosotros el análisis técnico y no les cayó bien las dos liberaciones porque entendieron que era empezar a dejar en libertad a agresores de su hijo".

Y agregó: "La resolución a nuestro entender se quedó a mitad de camino porque si bien recoge todos los elementos de prueba no hace un análisis de todos ellos y, además, no se hizo un análisis correcto".

Video | El momento en el que los rugbiers festejaron la golpiza a Fernando Báez Sosa

Améndola dejó bien claro que tanto Guarino como Milanesi estuvieron esa noche en el boliche Le Brique y se los puede ver en varios cámaras de la zona.

"La realidad es que las cámaras los sitúan a los dos. Hay un domo de la municipalidad a escasos metros de Le Brique donde se los ve a todos juntos, esperando el ataque a Fernando", subrayó Améndola.

El abogado contó que los testigos en su mayoría no sitúan a Milanesi y Gaurino golpeando a Fernando pero marcó que el aporte de estos dos rugbiers "fue el de impedir con su presencia de dentro del grupo que terceros auxilien a la víctima".

Este martes trascendió que el abogado de los imputados, Hugo Tomei, pediría una morigeración de la prisión preventiva en el caso de que el juez de Garantías confirme la prisión preventiva para los otro ocho acusados.

Qué dijeron los padres de los rugbiers liberados

Por su lado, Juan Pedro Guarino, el padre de uno de los rugbiers liberados dijo que su hijo "no está bien", "está desorientado", y que "no hizo nada y por suerte se comprobó".

En la puerta del country en el que viven en el partido bonaerense de Zárate, el padre y la madre de Guarino hablaron con la prensa: "Siempre creímos en su palabra. Sabíamos que nuestro hijo es inocente".

"Nunca imaginamos que iba a suceder esto. Nosotros estábamos tranquilos desde el primer momento de que él era inocente, creímos siempre en su palabra", dijo la madre del acusado.

Y agregó: "No nos tomó por sorpresa. Todas las pericias y todo lo que iba sucediendo lo iban desvinculando de la situación y nos fueron dando paz a nosotros".

El video que muestra a dos de los rugbiers comiendo tras el asesinato de Fernando Baez Sosa

En tanto, el padre del joven, señaló: "Todo esto es muy doloroso. Nosotros tenemos a nuestro hijo acá y nos sentimos mal por los padres de Fernando, pero no hicimos nada. Juan Pedro no hizo nada y por suerte se comprobó".

Antes de terminar el diálogo con la prensa, el hombre dijo: "Para nosotros es terrorífico tener un hijo preso siendo inocente. Pero también creemos en la Justicia y si la Justicia lo requería estaba bien".

La mamá de Fernando convocó a una marcha en el Congreso para pedir justicia por su hijo

Graciela Sosa, mamá de Fernando, convocó a una marcha en el Congreso para pedir justicia por su hijo. En ese sentido, invitó a todas las personas "que quieran sumarse" el próximo martes 18 de febrero, justo cuando se cumple un mes del crimen.

"El martes 18 de febrero a las 18:00 vamos a pedir justicia por Fernando, asesinado brutalmente en Villa Gesell. Será en Congreso e invitamos a todos los que quieran sumarse", sostuvo Sosa.

Además, prosiguió: "La violencia es un flagelo que arrasa y destruye sin distinción alguna. No hay religión, clase social, nacionalidad, raza o edad que la frene. Por eso queremos decir basta de violencia con energía y decisión para que se escuche en cada rincón de la Argentina",.

"Esperamos que se haga justicia por mi hijo, espero el apoyo de todo el mundo sin distinción", sostuvo Graciela, quien reveló que recibió un nuevo llamado del papa Francisco, quien les dejó un mensaje en el contestador, porque ellos no estaban en la casa.

En ese sentido, relató que el Sumo Pontífice dijo que los está "acompañando con su bendición". "Queremos que nuestro mensaje llegue a cada familia y a cada ciudadano que quiera sumarse a este pedido de condena a la violencia. Me hacen llegar cartas, rosarios, flores", contó y agregó que esta semana le devolvieron la valija con la que Fernando había viajado a Villa Gesell para pasar unos días con sus amigos.

"No fue fácil sacar la ropa. Había prendas sin lavar. No podía dejar de olerlas… me tiraba encima. ¿Por qué le hicieron esto a mi hijo? ¿Por qué?", cerró con la voz quebrada al borde del llanto.

ED