El video que muestra a dos de los rugbiers comiendo tras el asesinato de Fernando Baez Sosa

Las cámaras de un local de comida rápida registraron a Maximo Thomsen y Lucas Pertossi tras haber asesinado a Fernando Báez Sosa en la puerta del boliche Le Brique el 18 de enero en Villa Gesell. En las imágenes se puede ver a Thomsen, de remeras gris, y Pertossi, con remera rayada, mientras piden comida durante la madrugada y se sientan.

Los dos imputados vestían ropa diferente a la que usaban al momento del ataque. Se cree que se cambiaron las camisas y las zapatillas manchadas en un presunto intento de esconder las pruebas del homicidio.

La fiscal Verónica Zambroni, que este lunes pidió la prisión preventiva de ocho de los diez rugbiers imputados, analizó los audios de Whatsapp que se mandaron entre ellos tras darle una brutal golpiza al joven. En las desgrabaciones de los chats que se filtraron a la prensa, se puede escuchar como, sin ningún escrúpulo, los acusados sellan un pacto de silencio y acuerdan cómo evadir la justicia. No sólo eso: algunos de ellos se mandaban fotos comiendo en el Mc Donals.

Parte de los fragmentos de esos diálogos fueron reproducidos por la Agencia Télam:

-4.46: “estoy yendo a la casa vengan” (Lucas Pertossi).

-4.55: “estoy buscando a este Ciro es pajero... Me dice vení al mercado que pasamos siempre, estoy en el mercado a la vuelta del hotel y no están amigo... es más lolo este Ciro” (Lucas Pertossi).

-4.55: “estoy acá cerca donde está el pibe y están todos ahí a los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia... caducó” (Lucas Pertossi).

-4.55: “estamos esperando ahí tarado” (Lucas Pertossi). 4.57: “ahí estamos yendo, ahora vamos a la casa, estamos acá a la vuelta... ahora vamos” (Ciro Pertossi).

-5.48 : (fotografía comiendo en Mc Donald´s) (Lucas Pertossi). 5.49 horas: (fotografía comiendo en Mc Donald´s donde se lo ve a Lucas Pertossi con una remera tipo chomba de color azul marino o negra con rayas blancas horizontales) (Máximo Thomsen).

-6.06: "chicos, no se cuenta nada de esto a nadie" (Ciro Pertossi).

Quiénes son los rugbiers 'hijos del poder', imputados por el homicidio de Fernando Báez Sosa

Este lunes, además, Alejo Milanesi, de 20 años, y Juan Pedro Guarino, de 19, dos de los rugbiers que se encontraban detenidos, fueron liberados por pedido de la fiscal Zambroni, quien a la vez solicitó la prisión preventiva para el resto de la banda. Acompañados por el abogado defensor Hugo Tomei, ambos jóvenes salieron de la cárcel de Dolores con la cabeza gacha pasadas las 15 y sin hacer declaraciones a la prensa que aguardaba en el lugar.

El pedido de la fiscal fue realizado ante el juez de Dolores, David Mancinelli, que determinó la inmediata liberación debido a que no fueron identificados en el lugar de la agresión. En este marco, Mariano Gatti tío de Guarino, habló con Infobae y aseguró: "A esta pobre gente (por la Familia de la víctima) le pasó lo peor, pero Juan Pedro sostuvo desde el primer día que no estuvo en la escena del crimen. Yo sé lo que hablé con él y él no participó. Él no le tocó un pelo a nadie. Él no vio nada".

AB/FeL