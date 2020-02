La novia de Fernando Báez Sosa afirmó este martes 11 de febrero que "es doloroso y desesperante" ver que dos de los acusados por el crimen recuperaron libertad, aunque aseguró que "quiere creer" que la fiscalía actuó bien y "tienen que estar afuera". En declaraciones a la agencia Télam, la joven dijo que la liberación este lunes 10 de febrero de Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino "la tomó por sorpresa", y que pensó "que nunca iban a estar afuera" de prisión. "Es doloroso y desesperante ver las caras que siempre viste en fotos y videos saliendo de la cárcel", expresó Julieta Rossi en relación a los rostros de los imputados.

"El día que pasó todo (por el asesinato de Fernando) hablé con la fiscal (Verónica Zamboni) y me dijo que iba a ser todo lo posible para que los culpables paguen", sostuvo, y agregó: "Quiero creer que la fiscalía está haciendo todo bien y tienen que estar afuera". Julieta contó que aún no recibió ninguna comunicación por parte de las familias de los diez rugbiers y reveló que ella no se encuentra "bien emocionalmente para recibir sus mensajes".

Por otra parte, tanto ella como amigos y familiares de Fernando están organizando una movilización para el próximo martes 18 de febrero a las 18 horas al cumplirse un mes del asesinato del joven en Villa Gesell. En primer lugar iban a congregarse en el Obelisco porteño, pero confirmó que el punto donde se desarrollará el encuentro será la Plaza de los dos Congresos y que la consigna de la misma no sólo es pedir justicia por el crimen de Fernando sino también sumar el reclamo a otras víctimas de violencia.

"Decidimos hacerla en el Congreso para no afectar a terceros con cortes de calles. Horacio Rodríguez Larreta (jefe de gobierno porteño) nos dijo que nos iba a conseguir un escenario para que el diácono del colegio marianista donde iba Fernando dé una misa y pasar un video de otras victimas de violencia", relató. En tanto, la joven dijo que en abril volverá a la facultad para seguir estudiando Derecho, carrera que realizaba junto a su novio, y que aún no pudo volver a su rutina.

"Hacía danzas pero en este momento no tengo ganas de hacer nada mas que pegar carteles e ir a las marchas", afirmó. Por último, agradeció las muestras de cariño que recibe a diario en sus redes sociales y en la calle. Milanesi y Guarino, dos de los rugbiers que se encontraban detenidos por el crimen, fueron liberados este lunes por pedido de la fiscal Verónica Zambroni, quien a la vez solicitó la prisión preventiva para los otros ocho acusados.

Acompañados por el abogado defensor Hugo Tomei, ambos salieron de la cárcel de Dolores con la cabeza gacha pasadas las 15:00 de este lunes y sin hacer declaraciones a la prensa que aguardaba fuera del lugar. El pedido de la fiscal fue realizado ante el juez de Dolores, David Mancinelli, que determinó la inmediata liberación de los jóvenes debido a que no fueron identificados en el lugar de la agresión tanto por los testigos en rondas de reconocimiento como en las cámaras de seguridad.

En este marco, Fabian Améndola, abogado de la familia Báez Sosa, se mostró en contra de la decisión de la fiscalía e insistió en que a pesar de que no todos golpearon a la víctima, sí fueron parte del crimen. "La liberación de estos muchachos era una de las posibilidades. Pero no es la posición que tenemos nosotros y ya requerimos una audiencia al juez para exponer la disidencia con la fiscalía en el análisis de la prueba. El juez ya la fijó para el día 13 en Villa Gesell", dijo en declaraciones al canal de noticias TN.