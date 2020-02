La madre de Fernando Baéz Sosa: "Éramos felices y me destruyeron la vida"

Graciela Sosa, la madre de Fernando, el chico asesinado por un grupo de rugbiers en Villa Gesell, habló este lunes en diversos programas de TV afirmando que “le arruinaron la vida”. “Sonó mi teléfono y no sabía quién me llamaba. Y me dijo ‘te tengo que dar un número porque a Fer lo tuvieron que llevar al hospital’. Era la madre de un compañero”, relató Graciela al ser entrevistada por Mónica Gutiérrez (El Trece).

“Empecé a sentirme mal y le dije que me diera el número. Entonces llamo a un amigo de Fer a su celular y le digo ‘¿qué le pasó a Fernando?’, y justo se corta la comunicación”, aseguró la mamá del joven asesinado a golpes a la salida de un boliche.

Minutos después, relató, llegó la llamada del comisario de Villa Gesell: “Ahí mi dijo ‘Fernando está muerto. Y yo comenzcé a pegarle fuerte a mi marido y le dije ‘es mentira’”. “Fue terrible ese día, interminable. Fuimos [a Gesell] y tenía esperanza porque alguien llamó y dijo que podía ser otro chico de La Plata. No lo deseaba tampoco, pero pensaba que podía ser otro chico”, señaló.

“Todos me abrazan y me dan su apoyo, eso me da fuerza para seguir luchando, siendo que no estoy sola y que mi hijo está conmigo”, dijo llorando. “Confío en que se va a hacer justicia”, agregó. “A veces pienso que mi hijo descansa, porque no hubiera quedado bien con todos los golpes. Me decían que mi bebé estaba muy mal. Ni siquiera le dieron la oportunidad de defenderse”, agregó la mujer, que contó que encontró una lista de “proyectos” que tenía el joven asesinado:

Participar del proyecto “Servir” (un plan solidario en el que se ayuda a reacondicionar escuelas públicas). Afianzar mi grupo de amigos y mantenerlo. ​Siempre ser como soy con todos. Mostrarme como soy. Madurar con mi decisión universitaria. ​Terminar el secundario como me hubiera gustado Seguir con la carrera y que me vaya bien. Viajar. Aprender a concentrarme más. Ahorrar. Dejar el celular. Apagar la computadora y la tele. Estudiar. ​Viernes de caridad.

“Es y será el día más triste de mi vida”, reconoció. “Y cuando lo tuve que ir a reconocerlo, Dios me dio la fuerza y el coraje de ver a mi hijo. Tenía ganas de abrazarlo, pero no podía porque estaba muy deteriorado por los golpes”. “Me arruinaron la vida. Éramos felices y me destruyeron la vida. Pero tengo que ser fuerte para que se haga justicia por mi hijo. Dio me da la fuerza, porque pienso que está en un lugar mejor”, dijo entre lágrimas la mamá de Fernando.

“Fernando era un buen chico, sano, le gustaba disfrutar de la vida y tenía muchos amigos”, dijo Graciela al ser entrevistada por Diego Leuco (Todo Noticias). “Está con Dios y es un ángel ahora, y nos va a ayudar para que no haya nunca más otro Fernando. No tengo palabras sobre lo que hicieron sobre mi único hijo. Yo daría mi vida por él”. “Me tiraría arriba de Fer y que me dieran todos los golpes que le dieron a él para que el se salvara. Pero pienso que él haría lo mismo porque éramos el uno para el otro”, reflexionó Graciela.

