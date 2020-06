FOTOS | La crisis por la cuarentena ya golpea a los restós de Puerto Madero

Tal como si se tratara de un efecto dominó, semana tras semana se van conociendo los cierres de diferentes restós en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires como consecuencia de la cuarentena implementada a raíz de la pandemia de coronavirus. Primero fue la zona de Palermo, ahora la crisis se siente Puerto Madero y, para varios referentes del sector, es el tiro de gracia para los establecimientos de la zona que vienen soportando una caída en sus ingresos desde hace varios años.

Esta semana se conoció el cierre de La Parolaccia Casa Tua, en Puerto Madero, que se sumó al de la Bistecca y a Sorrento, ocurrido hace un par de semanas, también ubicados en el exclusivo barrio porteño . Se trata en definitiva, de una de las zonas más caras de la ciudad que pareciera estar recibiendo su golpe de gracia por estos meses. No solo ahora se ve afectada por la falta de clientes en sus tradicionales establecimientos gastronómicos, sino que viene arrastrando una crisis que se originó en 2017, cuando comenzaron las obras de construcción del Paseo del Bajo. Las obras llevaron más de dos años de ejecución, la vía rápida se inauguró en mayo del año pasado, y generó una fuerte caída de ingresos en el sector gastronómico de la zona, ya que buena parte de los accesos se mantuvieron cerrados al tránsito vehicular y la reducción de los lugares de estacionamiento.

El 65% de los hoteles y el 75% de los restaurantes y bares de todo el país, que emplean a unas 650.000 personas, están "al borde de la quiebra" a raíz de la inactividad provocada por la pandemia de coronavirus. Así lo alertó este martes la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra).

“La situación de Puerto Madero es muy difícil. Los establecimientos se nutrían de turistas, que ya no vienen; de oficinistas que tampoco están trabajando en la zona y los deliverys y take-away no alcanzaron para cubrir los gastos y derivó en el cierre de varios locales. Además, el panorama pospandemia no se vislumbra mejor. Los establecimientos no se van a llenar de gente al otro día que se levante la cuarentena, ni va a tener disponibilidad para hacer este tipo de gastos”, afirmó de manera contundente Verónica Sánchez, integrante de la Cámara de Restaurantes de la Argentina. “La gran pregunta es saber hasta cuándo vamos a poder aguantar en el sector. Los establecimientos no están pagando alquileres, servicios ni impuestos, no se puede acceder a los créditos oficiales, no se puede suspender personal por motivos de fuerza mayor, tal como sería en este caso. Con ingresos en cero se cortó la cadena de pagos que estaban apalancados a los ingresos de los locales”, agregó la ex titular de la entidad.

El anuncio del cierre del tradicional restó se hizo a través de su cuenta de Instagran, y derivó en la desvinculación de 25 empleados del lugar. En el mensaje a sus seguidores, la empresa explica que el local de Puerto Madero “Debido a la pandemia de Covid-19 que nos IMPACTA a todos, el local de La Parolaccia Casa Tua (Puerto Madero) no volverá a abrir. Es un golpe muy duro para nosotros, ya que en 30 años de trayectoria siempre hemos apostado al futuro y al crecimiento del país”. Este cierre se suma a los que vienen ocurriendo en Palermo, como El Trapiche, Ravello y El Rey del Vino, entre otros.

"La zona de Puerto Madero como la del microcentro exhibe el peor escenario de la crisis que está viendo el sector del comercio de la Ciudad. Asistimos a un cierre masivo de locales que no volverán a abrir en mucho tiempo. Es indispensable frenar esta sangría porque detrás de cada comercio a cientos de familias que quedan fuera del sistema", alertó a Perfil Fabián Castillo, presidente de la Federación de Comercio e Industria (Fecoba).

Dante Camaño, secretario General de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la Argentina (Uthgra) señaló al respecto: “Esta situación es una tragedia y afecta directamente a unos 25 mil trabajadores del sector gastronómico, pero que llegan a los 100 mil, de manera indirecta. En el caso puntual de Puerto Madero, por ejemplo, es un golpe de muerte, la nueva modalidad de venta no sirve para mantener los locales. Solo sirve para mover un poco las instalaciones y representa menos del 20% de las ventas”, afirmó. “Cuando pase todo esto (la pandemia y la cuarentena) , habrá que tener en cuenta que los locales gastronómicos no van a volver a ser lo que fueron antes y la retracción económica afectará a todos los sectores relacionados con el rubro”, agregó, durante su charla con Perfil.

Por su parte, este martes los empleados del local de Caballito de la cadena Carlitos esperaban llegar a un acuerdo con los dueños del establecimiento que bajó sus persianas el pasado 20 de marzo y nunca más volvió a abrir. Desde ese día se encuentra ocupado por parte del personal a la espera de que sean abonados los salarios de marzo, abril y mayo. “recién ahora se están aproximando a una cifra acorde a lo que nos deben”, señaló Paola Gómez, ex encargada del tradicional local gastronómico.