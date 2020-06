Bares, restaurantes y peluquerías, entre los 25 mil comercios que podrían cerrar en CABA

Sin distinciones de barrios o tipos de negocios, la pandemia de coronavirus arrasó en la zona metropolitana con bares, bodegones y restaurantes clásicos, que no pudieron superar los efectos de la cuarentena y dejaron un tendal de personas desempleadas. Se pronostica que más de 25 mil comercios podrían bajar la persiana en forma definitiva.

Según diversos relevamientos entre cámaras empresariales como Cámara de Comercio, la CAME y la Federación de Comercio porteña (FECOBA), pese a los intentos por seguir abiertos a través de la venta vía delivery o "take-away" (a domicilio), muchos de estos comercios debieron cerrar sus puertas y clausuraron, en algunos casos, años de historia.

En el corredor gastronómico de Puerto Madero, el emblemático restaurante La Parolaccia, que estaba cerrado desde el 18 de marzo último -casi en simultáneo con el inicio de la cuarentena-, anunció este lunes el cierre definitivo.

"En este momento tan difícil, no son todas buenas noticias. Debido a la Pandemia mundial (Covid-19) que nos IMPACTA a todos, el local La Parolaccia Casa Tua (Puerto Madero) no volverá a abrir sus puertas", informó la compañía. Pero el efecto pandémico no sólo golpea a las firmas sino que deja una gran cantidad de trabajadores afuera del mercado. En este caso afectó a 25 empleados, junto con otros 39 de la parrilla La Bistecca de San Isidro, propiedad del mismo grupo empresarial.

A ese establecimiento, dedicado fundamentalmente a la cocina italiana, se le sumó Sottovoce, junto con otros dos bodegones clásicos de Palermo, donde la inactividad fue crucial para la toma de decisiones. Otros dos reconocidos establecimientos que debieron cerrar fueron Trapiche, ubicado en Humboldt y Paraguay, y el Rey del Vino, sobre Juan B. Justo, que tenían una antigüedad de casi 30 años.

El mítico bar porteño La Biela también está en riesgo de cierre, afectado por la fuerte caída en el consumo luego de tres meses de cuarantena. Los dueños del establecimiento revelaron que de los 54 empleados que tienen sólo trabajan 10 y pidieron al gobierno un plan para evitar la quiebra del local. En la lista de cierres se agregan los siguientes restaurantes y bares: Ravello; Hong Kong Style; la Flor de Barracas; Chin Chin, DeBar y Bar Bazul.

En el caso del bar notable La Flor de Barracas se trata de un establecimiento fundado en 1906 y cuyos dueños aseguraron que ya no podía sostener la estructura sin funcionar y debieron cerrar a fines de mayo. Aunque en el interior del país la situación tiende a estar más relajada, en Mar del Plata, los comercios dedicados a la gastronomía se mantienen cerrados. En los últimos días bajó la persiana en forma definitiva el tradicional café La Fonte D'Oro, ubicado en el museo del Mar.

"En el mejor de los casos, los comercios abiertos venden 30% menos que antes de la cuarentena"

Según un informe de la cámara de comerciantes porteños FECOBA, más de 25 mil comercios podrían bajar la persiana en forma definitiva como consecuencia de la cuarentena. A fines de mayo último la entidad estimaba que el impacto alcanzaría a unos 20 mil comercios, pero los números empeoran a medida que se prolongan las medidas de aislamiento social. El presidente de FECOBA, Fabián Castillo, alertó que el deterioro de la situación patrimonial de los comercios se aceleró en las últimas semanas.

Según datos que FECOBA reunió entre distintas federaciones, las ventas cayeron más del 60% entre mayo y junio con relación a mismo período del 2019, que ya había sido un mal año para la actividad comercial. En el distrito porteño se estima que a fines del 2019 había más de 130 mil locales comerciales. De ese total se calcula que más del 20 por ciento no reabrirá sus puertas por el daño patrimonial causado por la cuarentena extendida.

Además de los bares y restaurantes, entre los comercios más golpeados por las medidas de aislamiento social se encuentran peluquerías y shoppings. FECOBA propuso restringir la venta de ropa y calzados en los supermercados, porque allí se vende sin probadores y sin posibilidad de cambio de prendas. También le pidieron al Gobierno porteño abrir una hora antes, a las 10 en vez de a las 11, y poder trabajar el sábado. Puso como ejemplo que el interior del país, los locales que pudieron abrir tuvieron una caída menor en las ventas, en torno al 30 por ciento, es decir, la mitad que en el AMBA.

