Comerciantes bonaerenses piden abrir sus locales "antes de que sea tarde"

Los pedidos se multiplican desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, y cada vez son más las asociaciones que se manifiestan a favor de una apertura ordenada pero rápida de los locales antes de que la pandemia baje las persianas definitivamente. “Con protocolos respetados, creo que habría menos contagios en un comercio de barrio que en un hipermercado”, dijo por caso un representante de la Cámara Empresaria de Vicente López. Y sin embargo, la situación sigue complicada. Y reaviva la polémica entre la salud y la economía.

Comerciantes de diferentes localidades del conurbano bonaerense advirtieron que si continúan sin poder abrir sus locales, será difícil sostener la actividad y habrá cierres masivos de negocios.

Además, denunciaron que las medidas adoptadas en la emergencia sanitaria ejercen una discriminación en favor de los supermercados, que pueden ofrecer al público mercadería que los negocios no pueden vender por el aislamiento debido a la pandemia de coronavirus.

La secretaria general de la Cámara Regional Empresaria Zona Norte, Silvia Cattafesta, alertó que a Télam los comercios “no podrán cubrir sus gastos fijos, alquileres, pago de sueldos”, y destacó que “además no recibieron ningún tipo de ayuda, porque muchos están inscriptos ante AFIP como pymes, pero no llegan a esa categoría para los bancos privados, que sólo les ofrecen préstamos a tasas muy altas”.

La recuperación de la actividad pos cuarentena será más lenta que la caída





“Desde el primer día que permitieron abrir los supermercados y dejaron que, además de los alimentos, pudieran vender otros productos no esenciales, sentí que era una tremenda injusticia que los comercios barriales no puedan abrir sus puertas”, afirmó la ejecutiva de la entidad que representa comercios de 26 localidades del norte del conurbano bonaerense.

En la misma línea, el presidente de la Cámara Empresaria de Vicente López, Juan Pablo Bazán, indicó que “los locales de grandes superficies ofrecen productos que no son de primera necesidad y eso genera desigualdad con los pequeños comercios de barrio, que deben permanecer cerrados en la cuarentena por la pandemia del coronavirus”. “Con protocolos respetados, creo que habría menos contagios en un comercio de barrio que en un hipermercado”, afirmó Bazán.

Puntualizó que “el intendente (de Vicente López) Jorge Macri presentó hace dos semanas el pedido de autorización de los protocolos para la gran mayoría de los rubros de los comercios de cercanía, apoyados, entre otros fundamentos, en que se cree que en los grandes comercios se produce la misma manipulación y contacto con el producto que se puede producir en comercios de cercanía, que respeta los protocolos y medidas sanitarias”.

Por su parte, el presidente del Centro Comercial e Industrial de Berazategui, Alberto Bloise, sostuvo que “no tiene sentido que un hipermercado pueda vender productos que venden comercios minoristas, y los negocios barriales no puedan abrir sus puertas al público”.

“Sabemos que un hipermercado tiene mayor afluencia de gente, mayor cantidad de personal, y la verdad es que no sabemos si la limpieza y desinfección es la correcta”, indicó Bloise, quien destacó que “por suerte en Berazategui no tenemos cadenas de hipermercados, con lo cual no nos afecta directamente, pero sí ocurre que la gente se traslada a otras localidades cercanas para hacer sus compras mensuales”.

La cuarentena empujó al cierre a La Flor de Barracas, bar notable de la Ciudad



Destacó que “locales de diferentes rubros comerciales como indumentaria, relojería, peluquerías o pinturerías, no tienen prácticamente ingresos pero deben seguir pagando alquiler, impuestos, proveedores”.

En tanto, la presidenta de la Cámara de Comercio de Don Torcuato, Mónica Padua, sostuvo que “es necesario levantar las persianas de los comercios lo antes posible”, porque aseguró que “si esta situación continúa así, sin poder trabajar, llegaremos a un punto crítico donde estaremos obligados a cerrar nuestros comercios lo cual generaría la pérdida de miles de puestos de trabajo”.

“Estamos de acuerdo con las medidas tomadas hasta el momento y las acatamos como corresponde, pero también vemos que ya es mucho tiempo y se hace insostenible pagar impuestos, sueldos”, indicó Padua.

Por su lado, el presidente de la Liga de Comercio del Partido de San Martín, Roberto Arévalo, también subrayó que “los hipermercados están vendiendo todo lo que no son productos esenciales”.

Puso de relieve que “el partido de San Martín aporta el 10% del ingreso bruto de la provincia de Buenos Aires”, por lo que consideró que es “imprescindible que se flexibilice un poco la cuarentena ya que la situación es muy complicada y no subsiste mucho más”.

LR / TL