Cuáles eran los sueños y proyectos que Fernando Báez Sosa dejó plasmados en una carta

Graciela Sosa, la mamá de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes por una patota de rugbiers en Villa Gesell la madrugada del 18 de enero, dio a conocer una carta de puño y letra de su hijo sobre los objetivos y proyectos que se había planteado para su vida.

La mujer contó en declaraciones a Clarín que en la habitación de su hijo, más precisamente en un cajón entre la ropa, encontró una hoja papel escrita por Fernando que contenía ítems de lo que era su modelo a seguir y las cosas que se planteaba hacer. Entre sus proyectos se encontraba la intención de seguir con sus tareas solidarias y encarar además, una carrera universitaria.

A continuación, el listado de Fernando:

Participar del proyecto “Servir” (un plan solidario en el que se ayuda a reacondicionar escuelas públicas). Afianzar mi grupo de amigos y mantenerlo. ​Siempre ser como soy con todos. Mostrarme como soy. Madurar con mi decisión universitaria. ​ Terminar el secundario como me hubiera gustado. Seguir con la carrera y que me vaya bien. Viajar. Aprender a concentrarme más. Ahorrar. Dejar el celular. Apagar la computadora y la tele. Estudiar. ​ Viernes de caridad.

En ese marco, la madre relató en una entrevista con el periodista Diego Leuco para Todo Noticias qué hizo cuando la llamaron para darle la noticia de la muerte de su hijo: "Es y será el día más triste de mi vida”, aseguró.

En ese sentido detalló: "Cuando lo tuve que ir a reconocer, Dios me dio la fuerza y el coraje de ver a mi hijo. Tenía ganas de abrazarlo pero no podía porque estaba muy deteriorado por los golpes. Me arruinaron la vida. Éramos felices y me destruyeron la vida. Tengo que ser fuerte para que se haga justicia por mi hijo. Dios me da la fuerza porque pienso que está en un lugar mejor”.

“No tengo palabras sobre lo que le hicieron a mi único hijo. Yo daría mi vida por él, me tiraría arriba de Fer y que me dieran todos los golpes que le dieron para que se salve", concluyó Graciela.

