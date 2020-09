En cuarentena, aumentaron 20% las denuncias por violencia dentro del hogar

Según datos registrados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, los llamados a la línea 137 por violencias intrafamiliares o sexuales aumentaron un 20% durante la cuarentena, respecto al mismo período de 2019.

La cantidad total de chicos que sufrieron estos tipos de violencias se incrementó un 23%, además del aumento del 28% en violencia familiar y del 13% en violencia sexual. En tanto, la cantidad de chicos y chicas que fueron violentados en el entorno digital (lo que incluye principalmente grooming y utilización de imágenes en pornografía) aumentó un 267%.

La interrupción de clases presenciales y de actividades deportivas y sociales no sólo impacta en la salud emocional y física de los chicos y las chicas. La falta de contacto y de vinculación con sus pares y adultos de referencia (familiares, docentes y profesionales de la salud, entre otros) dificulta los pedidos de ayuda que los propios niños puedan hacer, o la intervención de personas cercanas que puedan detectar situaciones de maltrato y requerir asistencia del Estado.

Los especialistas alertan que muchos casos de violencia no son identificados ni puestos en conocimiento antes las autoridades, lo que impide que niños y niñas reciban asistencia, tratamiento, protección y accedan a la justicia.

En la campaña De los chicos y chicas #SomosResponsables, que 12 instituciones presentan hoy para cuidar y velar por ellos, chicos y chicas advierten que la violencia y el maltrato muchas veces “es un problema invisible” en la sociedad, que existía antes de la pandemia y que el riesgo de sufrirla se incrementa con las medidas de aislamiento social. A través de un conjunto de piezas audiovisuales que emulan el formato de los anuncios presidenciales durante la cuarentena, se apropian de un “espacio de los adultos” y les hablan directamente a quienes son responsables de protegerlos.

En los casos de violencia en el hogar, las personas que están al cuidado de los chicos y las chicas y conviven con ellos muchas veces también están expuestas al maltrato y no pueden o no se animan a denunciarlo. #SomosResponsables no sólo las interpela a ellas: en el contexto actual de aislamiento social, la iniciativa es un llamado a que vecinos, familiares y amigos que sospechen o conozcan situaciones de violencia, se involucren y hagan la denuncia.

Para impulsar esta campaña se llevó adelante una iniciativa compuesta por múltiples actores gubernamentales y de la sociedad civil, que insta a visibilizar y contribuir colectivamente a la desnaturalización de la violencia. Según datos de Unicef, antes de la crisis por el coronavirus en el 70% de los hogares del país los chicos se ven expuestos a situaciones de violencia asociados a métodos de crianza como gritos, insultos, zamarreos o golpes. Y en el 40% de los hogares se utiliza violencia física, y en el 10% castigo físico severo.

“Mientras sigan vigentes las medidas de aislamiento social para contener la pandemia del Covid-19, la convivencia ininterrumpida de las chicas y chicos con quienes en muchos casos son sus agresores aumenta el riesgo de sufrir situaciones de violencia familiar y de género, así como las dificultades para denunciarlo, pero aumenta la presencia de adultos en los barrios para actuar frente a esta grave vulneración de derechos”, expresan los autores del trabajo.

Pedidos de ayuda.

La campaña identifica dos canales para hacer denuncias y pedir ayuda: por un lado, la línea nacional 137 para pedir asistencia y asesoramiento sobre situaciones de violencia familiar y/o sexual y su número de Whatsapp 113133-1000; y la web que informa sobre las líneas telefónicas provinciales de atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes.