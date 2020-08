Grooming en la etapa escolar

Luciana Padulfo*

"No dejemos que sigan cazando a nuestr@s niñ@s…".

El tiro certero se da cuando la víctima no sabe que está siendo asechado por el/la cazador/a; cuando sigue pastando alegremente en el bosque sin sospechar que hay alguien que lo sigue hace tiempo, que se preparó para este momento, y que sólo sigue un plan, paso a paso hasta lograr su cometido.

El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, al que todas las familias nos vimos conminados, para preservar nuestra salud en medio de la pandemia que desató el COVID-19, hizo que se recrudeciera una práctica milenaria: el abuso sexual infantil, pero ahora, sirviéndose de otras herramientas: la WEB y los dispositivos electrónicos

Esos mismos recursos que fueron fundamentales a la hora de continuar con la vida cotidiana desde nuestros hogares: con nuestro trabajo, con la vida social, y con las escolaridad, para niños y niñas, se transformaron literalmente, en un arma de doble filo.

Crecen los casos de grooming en medio de la pandemia

Nuestr@s hij@s pasean por la WEB sin saber que del otro lado puede haber gente que los espera, que los vigila, que los acecha, para servirse de sus datos, de su información, de sus fotografías con fines pornográficos o eventualmente para contactarlos e intentar un encuentro sexual, ya sea presencial o virtual: Grooming, de eso se trata, y en Argentina el “acoso sexual de un adulto a un niño a través de las redes sociales” desde 2013, está penado por la Ley.

Tener legislado semejante flagelo fue un enrome paso, pero no fue suficiente, porque la mayoría de nosotros no sabemos que existe, no entendemos muy bien de que se trata, y mucho menos que es un delito, y que si un niño o niña se siente acosado o intimidado por un adulto a través de los dispositivos electrónicos o de la web, eso se llama Grooming, eso es delito y puede denunciarse, debe denunciarse.

Por eso son necesarias las campañas masivas y sobre todo permanentes , porque las formas mutan, como los virus.

Pero si ponemos luz a esta oscuridad, si logramos que todos los niños y las niñas de la Argentina sepan que existe, sepan que es un delito, y entiendan que es posible denunciarlo en la Comisaría más cercana; que un simple print de pantalla debe ser considerado como prueba. Habremos ganado la mitad de la batalla, porque habremos desarmado el secreto del que se sirven estos adultos para extorsionar a nuestr@s niñ@s.

Habremos puesto al descubierto la estrategia del cazador , le habremos dado a los y las niñas de nuestra provincia, y de nuestro país, un arma muy importante: el conocimiento acerca del tema, porque los enemigos invisibles son difíciles de combatir pero si los vemos, y tenemos claro lo que son, se nos hace más fácil.

El Estado entendió la urgencia y está trabajando en una campaña nacional junto a la ONG Mamá en Línea y otros organismos públicos y privados; ayer aprobamos en la Cámara de Diputados de la Pcia de Bs As, con acuerdo de todos los bloques, un Proyecto de Ley que intenta visibilizar en todos los establecimientos educativos de gestión estatal o privada al Grooming como delito, y que sólo espera ser aprobado en la Cámara Alta para convertirse en Ley.

Estamos encaminados, no bajemos los brazos ahora, para no dejarle las manos libres a los cazadores de la WEB frenemos al Grooming.

* Diputada Provincial por el FDT. Lic. en Psicología