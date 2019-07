Su hijo sufrió bullying y él dejó un conmovedor mensaje en las redes: "¿Cómo fui tan ciego?"

El bullying, nombre que unifica conductas como el hostigamiento y maltrato (verbal o físico), tiene consecuencias graves en la calidad de vida de quienes lo padecen, sobre todo cuando se trata de niños. Un padre, oriundo de La Plata, decidió contar en Twitter cómo vivió la historia de acoso escolar que sufrió su hijo durante un largo tiempo y cómo logró salir de ella, para ayudar a otros padres a estar alerta y escuchar.

En su descargo, el padre del chico de 11 años contó cómo en principio no se dio cuenta de que era hostigado por sus compañeros en el colegio privado al que asistía, sin que las autoridades de la institución accionaran al respecto. “Hoy después de un tiempo, puedo decir que mi nene salió de un círculo vicioso. Ese círculo estaba en su Colegio”, comenzó su relato el usuario @NA2ARENO. El padre contó que los primeros indicios de que algo no estaba bien llegaron cuando vieron un incremento en su nivel de irritabilidad, “una merma en sus calificaciones, un desgano por las actividades extracurriculares que a él le encantaban y creímos que el problema era él y su falta de interés”.

Frente a esta situación, decidieron “castigarlo” por creer no hacía el esfuerzo necesario para mejorar su rendimiento. “Sabía todo en casa, de pe a pa, y al momento del examen reprobaba, una y otra vez, 5to grado pasó raspando. Recurrimos a tres profesoras particulares, mismo rendimiento. Al preguntarle nos decía que se olvidaba de todo al llegar al colegio”, detalló el usuario, que prefirió preservar su nombre y la institución en cuestión para no exponer a su hijo.

Tiempo después, en consulta con una psicopedagoga, se dieron cuenta de que no tenía ningún problema de aprendizaje. “La dificultad estaba en las maestras y el Colegio”. Sobre el nene, contó que es “sano, no es violento, ama ir a Teatro, nos vive abrazando” y sin embargo, en la institución habían reacciones pasivas hacia los agresores y punitivas hacia él desde de las autoridades: “Nos describían a un monstruo”, escribió.

En ese sentido, el padre fue crítico con la comunidad educativa del colegio, y señaló que las maestras se negaban a aceptar que en sus aulas había acoso escolar. “Decían que mi hijo es Violento y que los compañeros responden de la misma manera que él los trata, y en realidad se defendía de las palabras horribles que le decían y que no voy a repetir”, contó.

Más adelante, al consultarle al nene sobre los maltratos, "él rompió en llanto, nos contó todo, nos describió cada evento traumático que le vienen haciendo desde el año anterior". Por eso, decidieron en familia que lo mejor era que se cambiara de escuela, y el chico se mostró aliviado ante la posibilidad.

Incluso, su papá contó una anécdota que expone la gravedad de lo que padecía el menor. Antes de comenzar en la nueva escuela, le ofrecieron ir a despedirse de su clase por última vez, pero no pudo ir porque la noche anterior tuvo una fuerte crisis de nervios y un ataque de llanto.

“Lo convencimos que no era necesario ir al lugar donde tan mal la pasó más de un año, accedió y se fue a dormir tranquilo”, contó su papá. En tono de autocrítica, cuestionó: "Tuve un puñal en el pecho, como fui tan ciego? No saben lo mal que me siento de no haberme dado cuenta antes, de no haber leído las señales que me daba, de no haberlo cambiado antes del Colegio".

Tras un año de padecimiento, todo mejoró. El nene de 11 años ahora asiste a una escuela pública, y su papá asegura que todo parece estar encaminándose. "Ayer, fue Feliz y volvió Feliz de su primer día en la Escuela nueva, los maestros son dulces con él, los Directivos y el Equipo se pusieron a nuestra disposición, otorgándonos su celular particular para comentarle cualquier tipo de novedad al respecto".

Por último, @NA2ARENO quiso dejar una suerte de "recomendación" a otros padres con chicos en edades similares. "Ante cualquier conducta extraña de sus hijos, tienen que ser comprensivos, preguntarles e indagar. Siempre hay algo atrás, no necesariamente es culpa de otro, pero escuchen​", pidió.

"Miren más allá, no sean como yo, se los pido por favor, hablen con sus hijos, y de ser necesario que intervenga un profesional, les dejo buenos deseos a todos y que aprendan de los errores ajenos", cerró.

