Alerta en Argentina por casos de grooming en TikTok

TikTok es, sin dudas, la aplicación con más crecimiento durante la pandemia del coronavirus. En el último mes, la compañía de origen chino informó que superaron las dos mil millones de descargas en todo el mundo y que el valor del conglomerado fundador de la plataforma alcanzó los cien mil millones de dólares. Además, tanto en abril como en mayo registraron récords de instalaciones. Según datos de SensorTower, sitio dedicado a las estadísticas globales de las apps, mientras que en abril TikTok obtuvo 107 millones de descargas, en mayo ese número se incrementó a 111 millones.

Pero esa popularidad también tiene sus riesgos, sobre todo si se tiene en cuenta que la mayor parte de los usuarios son menores de edad. Recientemente la empresa BTR Consulting, encargada de brindar asesoramiento e información sobre seguridad cibernética en Argentina, informó una situación de pedofilia que involucra a la aplicación. “El papá de un nene de 10 años nos consultó, muy preocupado y alarmado, ya que su hijo recibió "sobre impreso" en varios videos de TikTok un link en donde se exponían imágenes de desnudez de personas mayores y/o adultos manteniendo relaciones sexuales”, explican desde la compañía.

Los Tiktokers aprovechan el boom durante la cuarentena y llegan a Hollywood

En el relato también se incluye la aparición de etiquetas que incitan a los menores de edad a buscar en Internet el término “Osos maduros” para llevarlos a páginas con contenido sexual. “Observamos continuamente que esta tendencia crece y que en muchos casos se trata de sugerencias automáticas de TikTok, elaboradas a partir de algoritmos que identifican los videos que demandan repetidamente los chicos. En otros casos la mecánica del engaño implica desafíos virales entre supuestos menores o contactos directos de usuarios desconocidos. La realidad es que estas situaciones se repiten a diario por miles”, señalan quienes componen BTR Consulting.

Recientemente, el Ministerio Tutelar Público de la Ciudad de Buenos Aires aseguró que las denuncias por casos de grooming (delito pederasta en el cual un adulto realiza acciones a través de Internet con el fin de llegar a niños y así acosarlos o abusarlos) aumentaron un 30%. Y plataformas populares como TikTok suelen ser elegidas por estos criminales para acercarse a los menores de edad.

Si bien la cantidad de descargas de TikTok no deja de subir, también es necesario saber que durante 2019 fue multada con seis millones de dólares por recopilar datos de niños y por ser “un terreno” para el abuso de menores. “Los pederastas saben que ahí tienen una forma sencilla y rápida de contactarlos. Hemos visto casos en los que algunos se hacen pasar por menores, los contactan, les dicen que les gustan los vídeos en los que salen cantando o bailando y luego les piden más material”, comentan en BTR Consulting.

Para evitar estas situaciones se aconseja tomar ciertas medidas de seguridad. “La capacitación es un factor clave para acompañar y proteger a quienes tenemos a nuestro lado. Más allá de este contexto de aislamiento, los niños y niñas están expuestos a diario a ser víctimas de grooming. La comunicación fluida con ellos es muy importante para prevenir este tipo de casos”, dice Camilo Gutiérrez, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

Por otro lado en BTR Consulting explican que es de suma importancia explicar a los niños que no deben compartir material visual. “Es importante entender que si un niño publica imágenes de su entorno de manera recurrente, estos delincuentes pueden descubrir dónde viven, su contexto, situación familiar, conflictos y cuál es su situación emocional e impulsarlos a cometer diferentes actos. Los niños no deben hablar por redes sociales con alguien a quien no conozcan físicamente. No tiene ningún sentido que un adulto desconocido entre en contacto por redes sociales con un menor y por lo tanto debería resultar una alarma en la cabeza de los menores”, finalizan en su explicación.

AJ/MC