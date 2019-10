Cómo es Tik Tok, la red social china furor entre los más chicos

por Santiago Carrillo

Desde que Facebook absorbió Instagram, cada red social crece sobre la base etaria de sus usuarios: la primera es más utilizada por los mayores de 40 años mientras que la app de fotos e historias la usan más los jóvenes. Pero ahora, hay otra plataforma que hace furor entre los niños de 8 a 14 años y no nació en Silicon Valley, sino que es una creación china y la preferida en los países asiáticos, que en nuestro país pretende desplazar a las demás redes sociales.

Se trata de Tik Tok, una app en la que se comparten videos con avanzados trucos de edición, desde teñir el pelo o hacer que llueva dentro de un departamento. Tanto en Android como en Apple, Tik Tok fue la más bajada durante 2018 y, solamente en enero de este año, sus descargas aumentaron un 161% con respecto al mismo período anterior. Tiene 500 millones de usuarios activos. Por Tik Tok, Candelaria Copello (19) se convirtió en una de las influencers más reconocidas del país (ver aparte).

“A mí me gusta hacer comedia, manualidades y tutoriales de maquillaje. Me encanta editar los videos y en Tik Tok es muy fácil ponerles música, como si fuera un playback”, cuenta Flora Corsini, de 11 años, que usa la app como @floracorsini pero también tiene Instagram (@floracors). Dice que le divierte pensar y producir las ideas de sus videos, para los cuales sus padres la ayudan con otras aplicaciones para insertar efectos o emojis.

Franco Nocetti es otro adolescente de 14 años que utiliza Tik Tok para compartir sus producciones artísticas. “Me parece una plataforma muy interesante para mostrar cómo canto, porque mucha gente puede usar tu audio y ‘arrobarte’. Es muy lindo porque aprecian el trabajo que hago”, cuenta Nocetti, quien también utiliza Instagram. “Hay muchos elementos para incluir en la edición de los videos y eso llama mucho la atención”, cuenta el joven.

“En Tik Tok hay muchos ‘haters’ (personas que insultan por redes sociales) y gente que se ríe de lo que uno sube. Por eso, hay quienes no se animan a compartir videos. Por suerte, a mí no me paso”, cuenta Paloma López, de 14 años. Sube producciones de canto y baile, siempre en compañía de su gato. Tanto Nocetti como Corsini coinciden en que Tik Tok es una app con más agresiones que otras. “Solo les presto atención a los comentarios lindos”, asegura Corsini.

A diferencia de otras aplicaciones, Tik Tok tiene una función para que los padres puedan limitar el tiempo de su uso. Se llama Desintoxicación digital, y una vez que se cumple la cantidad de horas programadas, Tik Tok se bloquea hasta el día siguiente. Sin embargo, pocos padres la conocen. Además, a principio de este año la FCC estadounidense sancionó a ByteDance –la compañía china propietaria de la app– a pagar US$ 5 millones por permitir su uso a menores de 13 años, edad mínima para darse de alta.

“Las redes sociales me preocupan mucho y por eso monitoreo bastante los comentarios para ver si hay bullying. Pero creo que hay que dejarlos participar, porque si no, se los aísla de un canal de comunicación muy importante entre sus pares”, dice Alejandro Nocetti, padre de Franco. Por su parte, Andrea Pellegrino, la madre de Flora, cuenta que se baja cada red social que usa su hija y la sigue “para estar al tanto de todo lo que pasa”. “Me parece genial la función de desintoxicación, aunque no la conocía. Hay chicos muy enganchados con los celulares”, explica.

“Todas las propuestas de control parental están bien, pero nada reemplaza un buen diálogo familiar. En las casas se pregunta ‘¿cómo te fue en matemática?’, pero nadie dice ‘¿cómo te fue en internet?’”, cuenta Roxana Morduchowicz, doctora en comunicación y especialista en cultura juvenil. Para la experta, el furor de Tik Tok sucede porque “permite comunicarse con amigos, buscar información y bajar canciones. La música es el principal consumo cultural que marca el pase de la infancia a la adolescencia”, explica. “El fenómeno de Tik Tok entre los más chicos responde a que su relación con las tecnologías es cada vez más temprana. No sorprende que a los 9 años quieran tener redes sociales, si cuando tienen meses de vida ya los vemos con tecnología”. En este sentido, la especialista aporta el dato de la encuesta nacional “Los jóvenes y los consumos culturales”, del Ministerio de Educación, en la que señalan que el 60% de chicos entre 10 y 12 años tienen redes sociales. “Es un número alto, porque la edad mínima es de 13 años”, dice Morduchowicz sobre la importancia que tienen: “Las redes sociales son un borrador que les permite a los adolescentes responder las dos preguntas más importantes en su vida para construir su identidad. El ‘quién soy’ y ‘qué quiero que los demás sepan de mí’ surge si los posteos de los jóvenes tienen o no ‘likes’”.

La argentina más seguida

“A principio de 2016 empecé a usar Tik Tok, cuando se llamaba Musical.ly. Había visto un video, me gustó y empecé a producir los míos como hobbie cuando volvía del colegio. Era una de las pocas personas en Argentina que la usaba, y por eso sufrí bullying”. La que habla es Candelaria Copello (19), la influencer nacional con más de 2,6 millones de seguidores.

En la actualidad, Copello dice que vive gracias a Tik Tok. Pero al principio, como no tenía “likes”, decidió abandonarla. “A los dos meses la reabrí y encontré que un video mío tenía 70 mil ‘likes’, ahí me creí famosa”, dice entre risas la joven.

“La aplicación tiene efectos parecidos a Instagram, pero mucho más producidos. Podés hacer transiciones de videos, abrir la mano y hacer que llueva dentro de tu departamento o te cambia la cara”, explica Copello por qué la red social tiene tanto éxito. Además, en Tik Tok se produce el fenómeno del “tutting”. Se trata de desafíos donde hay que mover los dedos de una forma particular y los adolescentes luego imitan, como los que hace Copello.

Copello piensa en ir a la facultad en un futuro próximo. Pero dice que aún no sabe cuál carrera. “Me gusta el maquillaje artístico, bailar y cantar. Pero no quiero dejar pasar este tren y profesionalizarme aún más”, cuenta la joven influencer de Tik Tok, quien también tiene miles de seguidores en Instagram y Youtube.

En numeros

1 Tik Tok pertenece a la empresa china ByteDance. Fue comprada a Musical.ly por US$ 1.000 millones.

2 En 2018, fue la aplicación más descargada en el mundo. En enero de este año, sus descargas ya habían aumentado 161%.

3 Tiene más de 500 millones de usuarios activos. La mayoría en el país tiene entre 8 y 14 años, y de 16 a 24 en el mundo.

4 En Argentina, el 60% de los niños entre 10 y 12 años tiene redes sociales, según un informe oficial de 2018.

5 La función particular de esta red que más interesa a los padres es la de desintoxicación digital, que permite regular el tiempo de uso diario.