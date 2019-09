Cuál es el invento argentino que conquistó a Silicon Valley

Así como cualquier futbolista busca ser reconocido en Europa y cualquier basquetbolista aspira a llegar a la NBA, la meca de quien se dedica a la tecnología es Silicon Valley. Y, precisamente, desde esta zona de California les llegó el reconocimiento a un grupo de jóvenes argentinos que diseñaron un chatbot para búsquedas laborales masivas.

Los creadores de la startup Emi Labs -de ellos estamos hablando- estuvieron a principios de este año en Estados Unidos, donde formaron parte del programa de incubación de talentos de Y - Combinator, una de las principales aceleradoras de innovación del mundo. Y no fue el único reconocimiento que les llegó desde el Norte: hace algunos días el fondo Khosla Venture decidió invertir 2 millones de dólares en esta joven compañía que, en menos de dos años, comenzó a exportar servicios a países limítrofes e instaló una oficina en México.

PERFIL dialogó con el cofundador y CEO de Emi Labs, Mateo Cavasotto -29 años-, quien explicó cómo es el producto que desarrollaron: “Emi es una plataforma conversacional que gestiona la interacción y la comunicación entre candidatos y empresas en búsquedas masivas”, señaló.

Mateo Cavasotto, CEO de Emi Labs.

- ¿De qué manera interactúa el robot de Emi?

- Para ciertos puestos, hay empresas que recibían cientos de miles de currículums y había que leerlos, llamar al candidato, validar que tenga interés, filtrarlo, coordinar una entrevista… Es imposible llamar a todo el mundo. Esta tecnología permite que cada empresa tenga una conversación de uno a uno con cada candidato. Y que para ambos lados sea visto como una conversación. Que el candidato pueda preguntar sobre la empresa, pueda saber todo antes de dar cualquier tipo de información y saber si quiere dedicar tiempo a postularse. Y permite que la empresa, antes dedicarle tiempo a un recurso humano, pueda hacer este prefiltro.

McDonald’s compra startup para incluir pedidos automáticos

- ¿Emi revisa primero un CV?

- Ya no. El CV es una simplificación de la persona, que se usaba cuando no se podía llamar a todas las personas. Emi permite hablar con todos los candidatos, sin importar el CV, mediante inteligencia artificial. Si el sistema detecta que la persona tiene un perfil que se adecúa al cargo se le da una cita con el departamento de recursos humanos, o con el gerente o con quien esté a cargo de la búsqueda. También puede pasar que la persona no se adecúe a ese puesto pero sí pueda perfilarse para otra vacante que necesita cubrir esa misma empresa y allí el asistente virtual le recomendará postularse para ese otro cargo. La conversación entre el postulante y Emi durante entre 5 y 7 minutos.

- Muchas veces existe el miedo de que la inteligencia artificial reemplace a las personas.

- Es que no es así. Es un complemento de las personas. A los departamentos de recursos humanos la inteligencia artificial les permite disminuir la carga de tareas operativas de personal y que ese tiempo se utilice para tareas de más alto valor. No es un reemplazo, es un potenciador. Nuestros clientes cambiaron estructuralmente sus equipos, redistribuyeron funciones. El gran riesgo que tienen los trabajadores es no poder transformar sus habilidades.

- ¿Cómo desarrollaron el proyecto en esta época de crisis?

- Arrancamos con mi socio a pulmón. Yo trabajaba en una ONG como voluntario y ahí empezó la idea de desarrollar una herramienta para ayudar a la gente a conseguir trabajo. Después empezó otra etapa. Nosotros dos en un departamento, tratando de entender el problema. Juntamos inversión de nuestros exjefes y empezamos a trabajar en 2017. Ya a fin de 2018 fuimos seleccionados por Y Combinator y ellos invirtieron como parte de este proceso. Lo bueno es que desde el el primer día tuvimos ingresos, porque conseguimos empresas a las que les podíamos resolver un problema en las búsquedas masivas. Hoy tenemos clientes grandes como Farmacity, Banco Galicia, Swiss Medical, Burger King, entre otros. Y nos empezaron a llegar clientes desde Colombia, Chile, Uruguay, México. De hecho, en este último país tenemos una oficina. Nuestro próximo objetivo es crecer en Brasil. Y queremos seguirle agregando funcionalidades a la herramienta, porque sentimos que hay mucho para crecer.

JPA EA