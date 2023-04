De la chicana a la amenaza: Tomás Rebord aceptó la disculpa de Florencia Freijo tras la polémica

El youtuber Tomás Rebord aceptó las disculpas de la escritora Florencia Freijo luego del insólito cruce que se dio a partir de que ésta lo insultara por la entrevista que le hizo a Alberto Fernández en Twitter. La polémica escaló cuando algunos usuarios interpretaron que también se lo había acusado de cometer un delito grave, lo que generó un espiral de violencia virtual que derivó en amenazas.

Tomás Rebord es un abogado de 30 años que militó en las filas del kirchnerismo y saltó a la fama por su canal de YouTube, "El Método Rebord", en el que entrevista a personalidades de la vida pública y política de Argentina en un formato que desafía al periodismo tradicional. En su historial figuran personajes del calibre de Máximo Kirchner, Alejandro Dolina y Carlos Pagni.

El 3 de abril entrevistó al presidente Alberto Fernández luego de su encuentro con su homólogo estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca. La transmisión fue comentada por miles de usuarios en las redes sociales, entre ellos Florencia Freijo, politóloga y autora de libros relacionados a temáticas feministas que también goza de una fuerte presencia en el mundo virtual.

Tras el pedido de disculpas de Freijo, Tomás Rebord dedicó una hora vía streaming al asunto en su canal MAGA.

Qué dijo Florencia Freijo sobre Tomás Rebord

"Es el ejemplo más claro de cómo se sobrestima a los tipos por el hecho de construirse una narrativa de flaco inteligente, del 'ámbito popular' y voz gruesa. Lo inflado que está, dios mío, no entiendo cómo no se avivaron que es un pelotudo bárbaro. Ustedes sabrán", tuiteó Freijo refiriéndose a Rebord pero sin mencionarlo.

Más allá del tono elevado que caracteriza a Freijo en Twitter, lo que provocó la polémica fue un segundo tuit en el que sin quererlo parece haber insinuado que Rebord "tiene el mismo perfil" de una persona "soberbia y con denuncias" de un delito grave como lo es el abuso.

"Necesito que el ámbito joven del peronismo revea a los ídolos del entretenimiento que construyen, porque siempre son el mismo perfil de chabón soberbio con denuncias por abuso contenidas que en cualquier momento saltan", señaló la escritora, haciendo también referencia al pasado político del youtuber.

El tuit original de Freijo luego de la entrevista de Rebord a Alberto Fernández.

Las amenazas contra Freijo

Freijo aclaró más adelante que su mensaje había sido malinterpretado, por lo que procedió a borrarlo. Asimismo, en otro posteo explicitó que cuando hablaba de "denuncias de abuso" no se refería a Tomás Rebord.

No obstante, la publicación generó revuelo por la presunta acusación (que no fue) considerando la gravedad de ese delito como también que, mas allá del asunto en sí, se trata de personajes que despiertan pasiones a favor y en contra de los internautas. Los fanáticos del youtuber hicieron caso omiso de las aclaraciones de la escritora y reaccionaron de manera violenta al insultar masivamente a Freijo e incluso amenazarla por email y por teléfono. "Estoy temblando, necesito que paren", dijo.

Llaman a involucrarse para frenar discursos de odio en las redes

Por su parte, Rebord aclaró no era responsable por los ataques a Freijo. "No hice nada, ni antes, ni durante, ni después. Ni opiné, ni mande mails desde un mismo remitente, ni mandaría a hostigar jamás a alguien por decir pelotudecez (incluso si esas pelotudecez son graves). Asisto a un Minority Report local donde en vez de oráculos hay esquizofrénicos".

Con respecto al lío tuitero, el youtuber comentó que no sabía lo que publicaba Freijo ya que había sido bloqueado por ella misma luego de haberlo insultado. "Si pudiera hablarle le diría que se quede tranquila que de mi no recibirá ni agresiones ni interacción alguna. En rigor simplemente no me interesa lo que opine", escribió.

Freijo pidió disculpas por la "desafortunada combinación" de tuits

"Publico estas palabras, en principio, para pedir disculpas y retractarme sobre un tuit que refería a la existencia de un ‘chabón abusador’. Lo que eran dos tuits que planeaban en principio una opinión personal sobre una persona en particular y en segundo lugar una problemática acuciante sobre la cantidad de varones abusadores en lugares de poder, que silencian a sus víctimas, terminó siendo expresado de una manera muy desafortunada por mí y alejada sobre una profunda certeza: no existe el perfil de nadie en particular para estigmatizar hechos delictivos", publicó Florencia Freijo a modo de comunicado una semana después de los tuits que generaron el espiral violento en las redes.

"Fue un error gravísimo de mi parte pretender expresar un tema tan profundo en la nimiedad de un tuit", continuó, y más adelante cerró: "En segundo lugar, quiero pedirle disculpas a Tomás Rebord por la sencilla razón de que la desafortunada combinación de mis tuits lo envolvieron a él en un conflicto y acusaciones cruzadas que jamás propuse profesionalmente y que lamento haya ocurrido".

Rebord: "Fui gratuitamente acusado de cosas"

Del lado de Rebord se hizo hincapié en la ligereza con la que se lo vinculó a una afirmación sobre ese delito. "Fui gratuitamente acusado de cosas. Dije: no voy a hacer nada, es una cosa que se generó sola y encontrará su propio cauce. Grave error no haber hecho nada. Fue kafkiano el asunto a base de decir 'preferiría no hacerlo'. Esto es lo mismo pero siendo lapidado públicamente", reflexionó el influencer en un video publicado luego del pedido de disculpas de Freijo.

Más allá de su alocución a lo largo de una hora, Rebord aceptó las disculpas de su colega influencer. "Si alguien se manda una cagada y pide disculpas está todo bien, aunque podrían haber llegado antes", dijo.

"Yo nunca le contesté a la persona que arrancó este tembladeral de mierda. Los portales de noticias deberían pedir disculpas. Para mí esto no fue una súper operación sino un error sobre el que se empezó a montar toda una ingeniería", concluyó.

El hilo de Twitter completo de Florencia Freijo

