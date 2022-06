Debía enviar fotos intimas a su médico, pero se equivocó de email y se volvió viral

Cheza, una tiktoker Estadounidense, contó a través de las redes sociales el momento vergonzoso que vivió tras realizarse una cirugía de reasignación de género. La joven envió fotografías del resultado de dicha operación a un desconocido por error. A pesar del momento incomodo, decidió hacer un divertido “storytime” de la situación, e inmediatamente se volvió viral. El video cuenta con más de 16 millones de vistas, más de tres millones de likes y casi 17 mil comentarios.

En el clip, publicado en su cuenta de Tik-Tok @chezablondexo, la joven relató la historia de su equivocación de manera cómica. Cheza contó que luego de su cirugía, su médico pidió que le enviara fotografías a diario, por email, para ver el resultado, y darle seguimiento al proceso de cicatrización. “Me acaban de operar la vagina y mi médico dice: ‘Vas a tener que enviarnos correos electrónicos y fotos, solo para asegurarte de que todo se ve bien’”, explicó.

Tal como le pidió el profesional, la tiktoker le envió dos o tres fotografías al día, pero para su sorpresa, pasados varios días de post operatorio, recibió una llamada de su doctor, quien le aseguró que no había recibido ninguna fotografía desde que se realizó la cirugía. Cheza contó: “Envío dos o tres fotos una vez al día o cada dos. Y mi médico me llama y me dice: ‘No tenemos ninguna imagen, ¿está todo bien?, Y yo estaba como 'He estado enviando montones'. Entonces, revisa su correo electrónico, ¡y nada!”.

En ese momento, la joven no supo cómo reaccionar, debido a que, si ella envió las fotografías todos los días, estas llegaron a un destinatario desconocido. Entonces, luego de la llamada de su médico, revisó sus correos enviados y descubrió su error: “Resulta que estuve enviando fotos a la maldita dirección de correo electrónico equivocada”, explicó.

De esta forma, Cheza les dijo a sus más de 300.000 seguidores: “si alguien las tiene, lo siento mucho, realmente no sé qué hacer”. Cabe mencionar que esta situación fue complicada para la joven no solo por haber enviado contenido intimo a la persona equivocada, sino porque durante todo el tiempo en el que envió las fotos a la dirección de correo errónea, su médico no pudo revisar la evolución de su cirugía.

A través de los comentarios en el video, los seguidores de la tiktoker expresaron sus opiniones. Algunos de ellos se rieron de la situación y otros muchos la criticaron por no tener un cuidado especial con el contenido explícito. Algunos de los comentarios más destacados en ese video, obtuvieron hasta 30.000 me gusta por parte de otros usuarios, que coincidían con ellos.

Un usuario comentó “Un tipo está tratando de explicarle los correos electrónicos a su esposa” acompañado de un emoji de risa. Otro preguntó “¿Qué pasa si arruinas un matrimonio?”. Otra expresó: “¡Me reí demasiado con esto! ¡Estoy aullando!”. Uno bromeó al decir “Ohhhh, eso es lo que estaba en mi correo electrónico esta mañana”, y muchos otros dijeron: “Serás famosa en Twitter chica”.

MAR / fl