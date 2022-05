La tiktoker que sale a "cirujear" y es furor en las redes

Rebeca Rivera, la tiktoker que muestra cómo es “cirujear” en sus redes sociales, fue entrevistada en Modo Fontevecchia por Radio Perfil FM 101.9 y Net TV en donde contó la dificultad de ser jóven y quedarse sin trabajo y cómo cirujear se volvió una alternativa para ella y su familia. Al respecto dijo: “Cuando era adolescente tenía vergüenza de mi situación” pero aclaró que ahora ya no y en las redes se muestra “tal y como es”.

¿Cómo comenzaste con las redes sociales?

- Empecé a hacer videos en pandemia que eran graciosos y la gente los veía. Pero todo explotó cuando me mostré como soy, de dónde vengo y lo que hago. Mostré lo que mi hermano me trajo de cirujear y ahí se viralizó teniendo 4 millones de reproducciones.

¿Qué es cirujear para ustedes y desde cuándo lo hace la familia?

- Mis papás siempre nos sacaron adelante revisando la basura porque no tenían trabajo. Aún así nos pagaron la educación para salir adelante. En la pandemia nos quedamos sin trabajo y fue terrible. Para nosotros cirujear es un trabajo y no es una deshonra. No es nada lindo revisar la basura pero con eso nos pudimos mantener un montón de tiempo y mi hermano decidió seguir haciéndolo.

¿De qué trabajan tus papás y si la basura fue siempre su forma de ingreso o si fue a partir de la crisis de 2002?

- Mis papás siempre trabajaron haciendo changas, mi mamá fue peluquera. Cuando yo era chica íbamos a truques ellos tuvieron que salir a cirujear porque no había trabajo. Empezaron juntando bandejas de plástico que lavaban, reciclaban y las volvían a vender. Tenían que ir a los basureros de los restaurantes. Fueron a revolver la basura siempre que se quedaron sin trabajo.

¿Cuánto se puede ganar en esa actividad para compararla con un empleo?

- Se gana por semana o por día. Mi hermano, cuando cirujeaba, saliendo bien temprano, a las 5 de la mañana y volviendo a las 10 de la noche, es decir, estando todo el día y alquilando un carrito por $300, llegaba a juntar más de 100 kilos de cartón y le pagaban entre 4 mil y 5 mil pesos más todas las cosas que se encontraba que después podía vender. También encontramos o nos regalaban mercadería y ropa. Llegaba esclavizado a dormir dolorido porque tenés que caminar muchísimo kilómetros, sumado a que no es lindo revolver la basura ajena, pero se podía mantener.

Ese ritmo, ¿lo hacía de manera intermitente? ¿Se podía mantener todos los días?

- El cirujeaba todos los días, menos los domingos. Aunque a veces trabajaba juntando basura toda la semana, no paraba un día.

Obviamente, la remuneración que se obtiene allí es mayor que la que se obtendría en un empleo, ¿no? Sin calcularlo todos los días, se ganaría cerca de 100 mil pesos por mes...

- Sí pero igualmente no todos los días se encuentran las cosas. Pero todos los días no se llega a juntar esa cantidad de cartón. En promedio se ganaba la mitad de eso. En un día bien trabajado se junta esa plata pero no todos los días. Hubo veces que hemos vuelto sin nada directamente y hemos caminado por Constitución, Palermo, Recoleta y no hemos encontrado nada.

¿Vos también salías a cirujear?

- Yo salía con mi hermano a cirujear. Lo acompañaba cuando estaba muy cansado. Yo estudio, trabajé todo el tiempo y ahora tengo un local que puse yo. Pero cuando lo veía así, iba con él. Yo corría tres cuadras adelante de él para fijarme en los tachos y no estar revisando cada uno. Si había algo en el tacho lo dejaba al costado y después él se fijaba si servía y lo llevaba o no.

¿Cómo hiciste para ponerte un local? ¿Es en tu casa u otro lugar?

- Tengo un local en mi casa. Empecé vendiendo productos sueltos de limpieza y para las fiestas, cuando me quedé sin trabajo porque era moza y salía a las 3 de la madrugada del lugar donde trabajaba y me quedaba muy a contramano de mi casa. No me podían venir a buscar y una noche caminé mucho exponiéndose a peligros y no pude seguir trabajando de eso porque lo que me pagaban en un día me lo terminaba gastando en un remis. Perdía toda mi ganancia. Entonces trabajé dos fines de semana más y junté plata para vender tuppers en la vereda y como era navidad y año nuevo, vendí todo. Con esa ganancia pusimos un local de a poco. Al principio no venía nadie y después la gente empezó a ver y venir.

¿Qué estudiabas?

- Iba a una escuela con doble escolaridad y teníamos ahí cursos de cocina y talleres de todo tipo. Era todo el día y eso le permitía a mis papás trabajar. Adquirí conocimientos de cocina y pusimos un negocio con mi mamá. Mi hermano se recibió de técnico profesional de PC y después yo también estudié. Después tuve que dejar el secundario porque mi mamá tuvo un trasplante de corazón y pulmón. Después me anoté en la beca PROGRESAR y con esa plata que me daban todos los meses me pagué un curso de maquilladora profesional. Hice de todo un poco pero siempre saliendo adelante.

¿Por qué crees que tu historia tiene éxito en las redes sociales?

- Tuve éxito en redes porque me muestro tal y como soy. En las redes siempre tratan de aparentar algo que no son y tapar los defectos pero yo los resalto. Quiero compartir eso, no fingir algo que no somos. Hay muchos chicos que me miran y yo cuando era adolescente tenía vergüenza de mi situación pero ahora quise cambiar eso. Quiero que la gente se sienta identificada y que no todo sea comer un desayuno fitness como pasa en instagram. Veo que mucha gente me remarca que yo nunca pierdo la humildad, y eso es algo que yo no quiero.

¿Las redes te dan beneficios o son una fuente de ingresos?

- Las marcas me han enviado ropa. A mi eso me emocionaba hasta llorar porque yo siempre usé ropa usada que era de mi mamá. Eso fue hermoso para mí. Lo que para muchos es muy común como lo es comprarse un jean, para mí era espectacular porque no lo podía hacer antes. Valoro mucho a los emprendimientos porque se que a ellos también les cuesta, sin embargo me mandaban conjuntos y ropa, confiando en mí. Como emprendedora los entiendo y trato de que cuando me mandan algo, en los videos me muestro auténtica.