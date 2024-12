El 2024 estuvo marcado por varios casos policiales impactantes que dejaron una profunda huella en todo el país. En el último día del año los hechos más trascendentes resuenan nuevamente, acompañados por un renovado reclamo de justicia.

Loan Danilo Peña: uno de los casos más conmocionantes de 2024 fue la desaparición del niño de 5 años en la localidad correntina de 9 de Julio. La causa tiene siete personas detenidas y procesadas por la sustracción del menor.

Este caso mantuvo en vilo al país y dejó un sabor amargo, ya que hasta el día de hoy se desconoce el paradero del niño que fue visto por última vez en un naranjal cercano a la casa de su abuela.

Crimen del peluquero Germán Medina : uno de los hechos más impactantes que sacudió a los vecinos del barrio porteño de Recoleta fue el asesinato de Germán Medina, empleado de una peluquería, a manos de su compañero Abel Guzmán.

El homicidio fue captado por las cámaras de seguridad del local, y Guzmán, quien permaneció prófugo durante más de dos meses, fue finalmente detenido en Moreno.

Liam Payne: el ex cantante de One Direction falleció en Palermo tras caer desde el tercer piso del hotel CasaSur. La autopsia reveló la presencia de un cóctel de drogas, alcohol y un antidepresivo recetado en su organismo. En relación al caso, que está siendo investigado en el país, hay cinco personas procesadas.

Felicitas “Toretto” Alvite: la joven se encuentra detenida por la muerte del motociclista Walter Armand, ocurrido en abril de este año en La Plata durante una picada de autos.

Previo a los festejos de Año Nuevo, se dio a conocer que Alvite podrá cumplir su prisión preventiva en su domicilio.

Asesinato de Andrés “ Pillín” Bracamonte : el líder de la barra de Rosario Central, quien ocupaba ese rol desde hacía 25 años, fue asesinado junto con su compañero Daniel “Rana” Attardo.

Este crimen marcó un punto de inflexión en la ciudad de Rosario, que, aunque había comenzado a recuperar cierta calma tras el retroceso de las bandas narco, vivió nuevamente un brote de violencia.

Ataques en Rosario: en marzo, la provincia vivió una semana de gran tristeza debido a los asesinatos de dos taxistas, un playero y un colectivero.

Ese mismo mes, otros trabajadores de la ciudad fueron amenazados de muerte, lo que generó un clima de miedo y llevó a la paralización de diversas actividades.

Germán Kiczka : el ex diputado de Misiones se encuentra detenido junto a su hermano Sebastián, acusados de tenencia y distribución de material de abuso infantil. Ambos estuvieron prófugos durante varios días hasta que el ex legislador fue capturado en Corrientes.

Crimen de Bastian: el niño de 10 años fue asesinado a la salida del club de fútbol local en Wilde cuando motochorros asaltaron a un policía de civil. El tiroteo, que inició el efectivo, provocó que el menor recibiera un tiro y muriera en los brazos de su madre. Las cámaras de seguridad registraron cuando la víctima intentó escapar del robo en su bicicleta.

Derrumbe en Villa Gesell: la ciudad balnearia fue sacudida por un caso estremecedor cuando el apart hotel Dubrovnik se desplomó, dejando ocho personas muertas, entre ellas la ex dueña del establecimiento. Hasta el momento, no se han dado novedades sobre las causas que provocaron el colapso de la construcción.

Ataque a tiros en un country de Berazategui: un adolescente de 16 años asesinó a su padre y atacó a tiros a su madre y hermana, quienes se recuperan del estremecedor hecho. El menor se suicidó.

Muerte de la pareja del “Negro” Cáceres: Raquel Candia perdió la vida al caer desde el balcón de un séptimo piso en la localidad de Ramos Mejía. La autopsia reveló que la víctima no presentaba lesiones previas, sino que falleció a causa de la caída.

Crimen de Fabián Sturm Jardón: el asesinato del hombre uruguayo conmocionó a los vecinos de Recoleta. La principal hipótesis apunta a que fue atacado por un sicario en un ajuste de cuentas. Con el avance de la investigación, se descubrió que la víctima tenía un pedido de captura relacionado con un crimen ocurrido en Pilar.

Femicidio de Sofía Delgado: el caso comenzó con su desaparición a finales de octubre, y a los 15 días de su búsqueda, se halló su cuerpo cerca de la localidad santafesina de San Lorenzo. Por este crimen, hay cinco detenidos.

María Cash: a 13 años de la desaparición de la joven diseñadora en Salta, se reactivó la investigación y se detuvo a Héctor Romero, el camionero que la transportó. Además, se realizaron múltiples rastrillajes y operativos de búsqueda.

Asesinato de Ezequiel Altamira: al igual que en el caso de Fernando Báez Sosa, el adolescente fue asesinado por una patota de delincuentes en Ituzaingó, a la salida de un boliche.

Desaparición de Luciana Muñoz: la joven de 21 años desapareció el 13 de julio en Neuquén, y a más de seis meses de su búsqueda, por el momento solo está detenida una ex pareja bajo la acusación de falso testimonio.

Femicidio de Catalina Gutiérrez: la joven estudiante fue asesinada en Córdoba, crimen por el que está acusado su amigo Néstor Soto, quien en 2025 irá a juicio.

Crimen del vecino en Lomas del Mirador: un policía de la Federal está acusado de asesinar de un tiro en el abdomen a un vecino por el volumen alto de la música durante la madrugada de Navidad.

Túnel en San Isidro: un fierro que asomaba de una alcantarilla en medio de la calle fue el hallazgo que permitió descubrir un enorme túnel excavado por una banda delictiva, que intentaba ingresar a la sucursal del Banco Macro en la localidad bonaerense de San Isidro para llevar a cabo un robo.

Fugas en la Ciudad: en 2024, hubo varias futas de presos en la Capital Federal. El último caso ocurrió en el barrio de Liniers, donde 17 detenidos escaparon a través de un boquete en la pared de una comisaría. Este hecho provocó un cambio rotundo en la cúpula policial.

