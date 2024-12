El expolicía que mató al vecino podría recibir arresto domiciliario y hay tensión en el barrio

El policía retirado que mató a un colectivero en Lomas del Mirador durante una discusión por el volumen de la música pasó su tercera noche en prisión, mientras la Justicia comienza a definir su situación procesal. ¿Seguirá detenido?

Rafael Horacio Moreno (74) está acusado por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, un delito que prevé una condena de 8 a 25 años. Sin embargo, por su edad podría ser beneficiado con arresto domiciliario, aunque en ese caso debería mudarse para evitar el contacto con los familiares de su víctima.

Según fuentes del caso, la Justicia tendrá que evaluar si hubo legítima defensa o si el agresor –un exoficial de la Policía Federal Argentina– actuó en estado de emoción violenta (inciso 1° del artículo 81), dos atenuantes que podrían reducir la pena.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El influencer libertario Fran Fijap defendió al policía que mató a su vecino: “Había que repartir plomo”

En su declaración, el acusado no dio señales de una conducta de este tipo, sino que planteó la teoría de un tiro accidental: “Se me disparó”, intentó explicar sobre el momento en el que gatilla y mata a Sergio David Díaz, el colectivero de 40 años que lo estaba increpando porque había sacado un arma de fuego cuando fue reclamarles que bajaran el volumen de la música porque no podía dormir.

La versión de Moreno no coincide con el video que registró la secuencia completa del incidente entre los vecinos. Las imágenes muestran cómo el expolicía martilla el arma y apunta contra el abdomen del colectivero cuando este lo increpaba y agredía para que se retirara.

“¿Qué me sacás el fierro? ¿Quién te creés que sos?”, le recriminó la víctima al exefectivo. En ese momento, la discusión se volvió más violenta y terminó cuando Moreno le disparó al chofer, quien de inmediato comenzó a gritar de dolor.

Moreno declaró este jueves ante el fiscal de La Matanza, Matías Folino. Se mostró arrepentido de haber salido a la calle con su revólver calibre 38. “No sé por qué agarré el arma”, lamentó.

Tras la indagatoria, el funcionario judicial le pidió al juez de garantías Agustín Pablo Gossn el procesamiento con prisión preventiva del expolicía por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”.

En las próximas horas, la Justicia deberá resolver si le otorga el arresto domiciliario y si se lo da en su domicilio teniendo en cuenta los problemas con los vecinos.

Este jueves varios familiares de la víctima arrojaron piedras, intentaron ingresar por la fuerza a la casa del expolicía, donde se encontraba Liliana, su esposa, e impidieron la llegada de una ambulancia para asistirla en medio de una crisis nerviosa. Ayer la situación en el barrio estaba un poco más calma, aunque una consigna policial de la Bonaerense custodiaba el domicilio para evitar nuevos incidentes.

Otro video muestra el disparo fatal con el que ex policía mató al colectivero

Desde la noche del jueves los restos de Díaz comenzaron a ser velados y el viernes, cerca del mediodía, fueron inhumados en el cementerio local. Poco después, los familiares volvieron a exigir justicia frente a la casa del homicida.

Además, se conoció el informe preliminar de autopsia que reveló que el proyectil ingresó por el abdomen y salió por el dorso, causándole “lesiones internas que derivaron en su muerte”.

El crimen del colectivero: cómo fue el episodio

El ataque ocurrió en Nochebuena a la madrugada, cuando el colectivero escuchaba música a un volumen fuerte en la puerta de la casa de unos familiares, en Lomas del Mirador. El policía retirado lo increpó, sacó un arma y en un momento disparó.

“Estábamos siete personas, todos adultos, y yo que soy la dueña de casa. Queremos justicia, él vino directamente con el arma en la cintura. Y nosotros tenemos miedo de que le den la libertad por ser policía y vuelva acá. Estamos desprotegidos”, contó Karina, la prima del hombre asesinado.

“La esposa miraba cómo el marido le pegó el tiro a Sergio y después dijo que lo merecía, que estaba bien lo que hizo el marido. Esperábamos que se acercara a pedir disculpas, pero para ella está bien lo que el marido hizo”, continuó.

“Él como si nada, pegó el tiro, se quedó mirando, se dio media vuelta y se fue a su casa. Me encuentro destruida, queremos que se haga justicia y no quede impune”, completó la mujer.

Vecinos de la cuadra de Acevedo al 4100 aseguraron que el expolicía mostraba un comportamiento agresivo desde hacía tiempo y que tuvieron varios problemas con él. “Ya había tenido problemas con otro vecino por el mismo tema, el volumen de la música”, contó Oscar, un vecino de la cuadra.

LT