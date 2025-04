Detuvieron a 14 personas durante la Marcha de la CGT por provocar disturbios

En el marco de la previa por el Día del Trabajador, la CGT convocó este martes a una marcha que concluyó en el Monumento al Trabajo. La manifestación fue en rechazo a las políticas del Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, y a pesar de que desde la Central Obrera se jactaban de que sería una movilización pacífica, el Gobierno reveló que hubo 14 detenidos por “incentivar los disturbios”.

Fue luego de finalizada la protesta que, desde el ministerio de Seguridad, agregaron que un total de 29 micros, que transportaban a manifestantes, fueron retenidos por distintas infracciones. De todas maneras, los sindicalistas aseguraron que la manifestación fue “tranquila” y “sin mayores inconvenientes”. A su vez, la central obrera ratificó el paro general del 9 de mayo.

La movilización contó con fuerte presencia policial

El operativo de seguridad contó con presencia policial y una considerable cantidad de vallados para resguardar las instalaciones del Ejecutivo. De hecho, y anticipándose a una posible jornada de tensión, el protocolo antipiquetes de la ministra Patricia Bullrich fue desplegado desde las 8 de la mañana. Para esto, las fuerzas se instalaron en los accesos a la Ciudad y en puntos estratégicos. Por su parte, y como en cada marcha de los miércoles, Bullrich supervisó el operativo desde el Centro de Monitoreo. No hubo incidentes en la marcha principal.

En la convocatoria de la CGT participaron columnas de sindicatos y movimientos sociales. Los asistentes reclamaron por la situación económica y laboral del país. El Ministerio de Seguridad no emitió un parte detallado tras la jornada. Sin embargo, fuentes oficiales indicaron que no hubo incidentes graves. La jornada terminó con desconcentraciones controladas. La atención ahora está puesta en el paro del próximo 9 de mayo.

Los jubilados también realizaron su marcha de cada miércoles

Además, hubo organizaciones de izquierda que marcharon hacia Plaza de Mayo, en concordancia con los reclamos de los sectores más vulnerables. Sin embargo, luego de que el acto de los diversos grupos culminara, se sentía el clima de tensión cuando los manifestantes comenzaban a desconcentrar la zona. Las fuerzas de seguridad utilizaron motos, un camión hidrante y se formaron filas con escudos.

Incluso, cuando los grupos de izquierda intentaban leer un documento, el operativo inició y se vieron obligados a retirarse por la fuerza. Primero se les solicitó que se retiraran del lugar mediante altoparlantes. Fue por este motivo que terminaron leyendo el texto desde una camioneta, a unos metros de la plaza. A pesar de que el malestar era palpable, no hubo detenciones ni heridos en el lugar.

Agustín Rossi: "Bullrich sueña con las Guardias Nacionales"

Para el gobierno, fue “sólo una marcha más”

Desde Casa Rosada, se mostraron “blindados" con respecto a la marcha de hoy. La idea fue, en principio, minimizar el evento y no darle entidad. “Es una marcha más y no nos importan las consignas que tengan contra nosotros. Incluso, nos beneficia tenerlos en frente”, reveló una fuente cercana a la Presidencia a Infobae.

La marcha de este miércoles se suma a una serie de acciones que la CGT inició a principios de abril como parte de su plan de lucha contra el Gobierno nacional. La central ya había participado de la movilización de jubilados el 9 de abril y del paro general del día siguiente, que perdió fuerza tras la decisión de los colectiveros de no adherir.

Desde la Casa Rosada minimizan el impacto de estas medidas y aseguran que no afectan la imagen de la gestión de Javier Milei. “Ellos siguen haciendo lo mismo y siguen sin entender que la gente los detesta", dijo el funcionario cercano al Presidente, y agregó: "Van a hacer la marcha de hoy y no se dan cuenta de que la gente no quiere más lío en la calle”.

TC/EM