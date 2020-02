Detuvieron a 5 personas por el caso del hombre que fue baleado en el shopping Soleil y quedó parapléjico

Un hombre fue detenido este miércoles 12 de febrero mientras circulaba con su auto en el barrio porteño de Parque Patricios, en el marco de la investigación del ataque a tiros en un shopping de San Isidro que dejó parapléjico a un joven de 35 años. El sospechoso, de 20 años y de nacionalidad venezolana, fue atrapado por personal de la Policía de la Ciudad en la comuna 4 de la Ciudad de Buenos Aires mientras se encontraba acompañado por cuatro ciudadanos colombianos, dos hombres y dos mujeres, que también fueron apresados y puestos a disposición de la Justicia. Los efectivos de la fuerza policial secuestraron el Chrevrolet Prisma negro en el que transitaba. Creen que habría sido sido el vehículo utilizado por los delincuentes para escapar después de balear al sujeto.

Sebastián Domínguez fue atacado el miércoles 5 de febrero delante de su hija de 10 años en el estacionamiento del shopping Soleil, ubicado en el partido bonaerense de San Isidro. El delincuente efectuó los disparos luego de arrebatarle una cadena de oro y huyó en un auto junto a dos cómplices. Hoy, la víctima se encuentra internado en el Hospital Central de San Isidro. "Mi hija de 10 años vio todo. Ella me contó que venían charlando, que su papá estaba contento y le venía diciendo lo grande que estaba, cuando vio a un hombre con cara de malo en el capot de un auto. Esta basura lo abrazó de atrás a Sebastián, le arrancó una cadena de oro y le disparó", detalló a Télam Johana, la esposa de la víctima.

"Cuando vio el revólver, mi nena salió corriendo a pedirle ayuda su tía, la hermana de Sebastián, que estaba en el auto, y me llamó desesperada por celular para avisarme que al papá le habían pegado un tiro y estaba en el piso", contó la mujer. Johana contó que su marido luego le dijo que al sentir el abrazo, "pensó que era algún amigo", pero que luego le dijeron "quedate quieto" y le arrancaron la cadena. "Todo fue muy rápido, tuvo el acto reflejo de querer pegarle, pero no sabe si llegó a darle la piña. Me dijo que no les dio tiempo a que le peguen un tiro, que no está seguro si el que le disparó fue ese ladrón u otro que estaba en el auto", aseveró Johana.

Sobre el estado de salud de su marido, la mujer dijo que "la bala, que dijeron que era calibre 22, le entró por el hombro derecho, le pasó por el cuello y quedó alojada en el hombro izquierdo". En este sentido, explicó: "Por la onda expansiva, los médicos me dijeron que quedó afectada la médula. Primero estaba cuadripléjico, pero luego de la operación hubo una mejoría y comenzó a mover los brazos. Ahora está parapléjico, no siente nada del pecho hacia abajo".