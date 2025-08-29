Cada 26 de septiembre, los empleados de comercio celebran el Día del Empleado de Comercio, por lo que esos días, los supermercados y comercios de todo el país no brindan servicio. Ahora, este 2025, la fecha se mueve al lunes 29 de septiembre.

El Día del Empleado de Comercio quedó pactado mediante la Ley 26.541, en 2009, e indicó los derechos laborales de los trabajadores del sector comercial. En el caso de que los dueños de los comercios brinden servicio, el pago debe ser doble.

Origen del Día del Empleado de Comercio

El origen del Día del Empleado de Comercio se estableció tras la aprobación de la Ley 11.729 de 1934, que indicó los primeros derechos laborales para los empleados mercantiles, impulsada por la Federación Argentina de Empleados de Comercio. La fecha es una jornada de descanso para el sector, equiparándose a un feriado nacional.

La normativa tiene el objetivo de que sus empleados tengan un día de descanso. Este 2025, la fecha cae un viernes y las personas del sector tendrán un fin de semana largo.

Sueldos de empleados de comercio en septiembre 2025

Durante septiembre, los empleados de comercio recibirán un incremento del 1% tras el acuerdo paritario. Por otro lado, el sindicato volverá a reunirse por un nuevo acuerdo en el mes de noviembre del 2025 para negociar las escalas básicas convencionales, sumas, porcentajes, atento a las variaciones económicas que podrían haber afectado a dichas escalas.

De acuerdo a lo publicado por FAECYS (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios), así quedó cada categoría:

Maestranza

Maestranza A: $1.065.914

Maestranza B: $1.068.884

Maestranza C: $1.079.290

Administrativo

Administrativo A: $1.077.062

Administrativo B: $1.081.525

Administrativo C: $1.085.982

Administrativo D: $1.099.363

Administrativo E: $1.110.510

Administrativo F: $1.126.863

Cajeros

Cajeros A: $1.080.777

Cajeros B: $1.085.982

Cajeros C: $1.092.672

Auxiliar

Auxiliar A: $1.080.777

Auxiliar B: $1.088.210

Auxiliar C: $1.112.740

Auxiliar Especializado A: $1.089.700

Auxiliar Especializado B: $1.103.078

Vendedor

Vendedor A: $1.080.777

Vendedor B: $1.110.510

Vendedor C: $1.131.297

Vendedor D: $1.126.863

