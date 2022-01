Diego Lagomarsino cruzó a un periodista por una nota sobre su rol en el Caso Nisman: "Ni Revista Barcelona se animó a tanto"

El perito informático Diego Lagomarsino, exasistente del difunto fiscal Alberto Nisman, contesto en sus redes sociales una nota de Clarín que pone en duda su relato y su participación en la muerte del investigador de la causa AMIA. Molesto, publicó un hilo refutando los datos de la nota y otro irónico con descripciones sobre su persona. "Ni Revista Barcelona se animo a tanto", escribió.

Siete años se cumplen de la muerte de Nisman y la discusión sobre el caso todavía está marcada por la grieta. Si bien el expediente se sigue investigando como un posible homicidio, algo que organizaciones como la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) o su ex esposa y jueza, Sandra Arroyo Salgado sostienen, lo cierto es que la evidencia al respecto es escasa y desde el oficialismo se defiende la hipótesis del suicidio.

Lagomarsino, que trabajaba con Nisman, tenía acceso a sus carpetas y le dio el arma que terminó con su vida aquel 18 de enero del 2015, volvió a tener por estos días relevancia en la discusión por el triste suceso a raíz de una nota periodística.

Titulada La muerte de Nisman: ¿Lagomarsino es o se hace? y escrita por el periodista Héctor Gambini, la nota versa sobre la participación de Lagomarsino en la muerte del abogado y su relato en los años posteriores.

Los tuits de Diego Lagomarsino

"Diego Lagomarsino tiene manos pequeñas y un lunar diminuto justo en la punta de una nariz que no podría ser la de un boxeador pluma, aunque él entrena como si lo fuera. Mucho crossfit", comienza el texto, introduciendo lo que después irá intercalando entre características personales del ex asistente del fiscal y cuestiones de la causa que lo tienen como implicado por su cercanía, pero sobre todo porque le dio el arma a Nisman que culminó con su existencia.

Tres pasajes de la nota siembran dudas sobre las apariciones públicas del perito informático a lo largo de los siete años posteriores al hecho. "Problemas: en la causa hay al menos tres testigos que dicen que Lagomarsino se movía como un espía antes de la muerte de Nisman"; "A Nisman se lo presentó un espía, el mismo con el que fue a practicar tiro usando el arma que luego mataría a Nisman"; y por último, el que afirma que cuando Nisman aparece muerto "un espía de la SIDE estuvo activo adentro de su barrio de Martínez, donde dijo que vivía. ¿Será así? A Lagomarsino lo persiguen las casualidades. Por las dudas, ahora se mudó a San Fernando".

"En el escenario de un crimen, Lagomarsino está atrapado: llevó el arma para que la usaran los asesinos", concluye el artículo.

Diego Lagomarsino insinuó que si "alguien" obligó a Alberto Nisman a dispararse "en este momento se está cagando de risa"

Las respuestas de Lagomarsino a la nota sobre la muerte de Nisman

El ex asistente informático de Nisman utilizó su cuenta de Twitter para responder a la nota y se mostró molesto por las dudas que siembra. "Héctor Gambini ningún cruce de teléfono determinó que yo llame a Nisman primero. Si lo tenés, mostralo porque yo lo tengo y eso no existe. Tampoco uso zapatillas desatadas como hacia Maradona. Si es cierto que armaste una tapa de clarín con info que sabias era falsa", comienza el primero de los mensajes de Lagomarsino.

"Tenia accesos remotos a la computadora de mi jefe claro. Era mi trabajo asistirlo cuando él lo requería. Quienes son esos tres testigos que dicen que me movía como espía? Qué es moverse como espía porque no tengo idea a que te referís porque no soy eso", es otra de las aclaraciones que Lagomarsino replica en su hilo.

Luego termina con una crítica: "Perdiste lo único que no debe perder una persona: la credibilidad. Muchos ya me lo decían de vos, pero lo confirmé por mi mismo. Una lastima por vos".

Con menos detalle sobre la causa y más ironía, hizo público otro hilo contra Gambini sobre información personal propia. "Info personal que no tiene relevancia alguna con la causa Nisman que Héctor Gambini ha omitido: Uso ropa interior negra porque no me gusta de color. Me gusta hacer asado y si es para mis amigos aun mas. Tengo otro lunar en la pierna. Mi gata se llama Bellota y la perra Lisa", twitteó.

Por último, el informático cerró: "Fideos moño con manteca y perejil me encantan. Otro dato que no está. Creo que tengo un pie las grande que el otro. Amo cocinar. Me encanta el pescado. Juego muy mal a la play. Prefiero el verano y el mar aunque la nieve me encanta. Ni Revista Barcelona se animo a tanto".

