El consejo de Diego Lagomarsino: "Si te piden un arma no la prestes, aunque sea tu jefe"

Diego Lagomarsino, el perito informático procesado como partícipe en la muerte del fiscal Alberto Nisman, habló sobre la relación que mantuvo con la muerte de quien entonces fuera su jefe y manifestó que "no hay un minuto" en que no piense en él. Además, expresó que en la causa "no a todo el mundo le interesa saber la verdad" y se refirió a su gesto de haberle prestado el arma a Nisman con la que apareció posteriormente muerto. "Si te piden, no la prestes", aconsejó.

El ex colaborador de Nisman mantuvo un diálogo con Tomás Rebord en una entrevista para "El método Rebord" y habló sobre el hecho que lo marcó como uno de los sospechosos de la muerte del ex fiscal de la causa AMIA. El 18 de enero del 2015, Nisman fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza en el baño de su departamento mientras preparaba una acusación contra la presidenta, Cristina Kirchner, por el Memorándum con Irán. En la escena se constató que la bala había salido del arma de Lagomarsino, quien expresó que se la había entregado luego de que éste se la pidiera.

"No hay un minuto en mi vida que no piense en Nisman", graficó Lagomarsino sobre la experiencia que tuvo que vivir luego de la muerte del fiscal, donde fue procesado como participe de su muerte.

También se refirió la jueza, ex esposa y madre de las hijas de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, quien llevó adelante un largo proceso de pedido de justicia para saber si el abogado penalista fue asesinado o se suicidó. "Me consta que ella sabe que no tengo nada que ver", manifestó sobre la letrada.

El consejo de Lagomarsino: "No hagas esa boludez, aunque sea tu jefe el que te la pide"

En uno de los momentos jocosos del diálogo, Lagomarsino se refirió a la decisión de haberle prestado el arma con la que Nisman aparecería muerto. "Diego acaba de señalar a Tomy Sislian como experto en audio y también proveedor de armas", dijo Rebord a su invitado. "No la prestes, si te piden, no la prestes... yo te soy sincero. No hagas esa boludez, aunque sea tu jefe el que te la pide", dijo el perito informático.

Luego reveló otro favor que Nisman le pidió en 2014, y al que también accedió, para que sea cotitular de una cuenta bancaria en Estados Unidos que el fiscal tenía con su madre y su hermana. De acuerdo a los dichos de Lagomarsino, Nisman le había expresado que necesitaba un tercer representante porque su madre "estaba jodida" y que si fallecía, no quería perder la mitad del dinero. "Acepté pero nunca supe de dónde vino el dinero", develó.

Durante la entrevista que duro casi dos horas y que tuvo momentos de distención, Lagomarsino opinó que Nisman se suicidó. "La pregunta mía es: ¿qué lo llevó a Nisman a suicidarse?", expresó sobre las posibles causas que culminaron con la vida del fiscal.

En apariciones anteriores, el ex colaborador del fiscal había expresado estar "recontra convencido" del suicidio de su ex jefe, apuntando a que se investigue cuáles fueron los motivos que lo llevaron a tomar esa determinación en el verano del 2015, días después de pasar unas vacaciones europeas con su hija.

Sin embargo, expresó que la trascendencia del hecho y su propia participación también estuvo marcada por intereses variados. "No todo el mundo quiere la verdad. La verdad duele", opinó Lagomarsino en referencia a su teoría de que Nisman se suicidó.

Al respecto, manifestó que las hijas del fiscal no tienen a su padre por la decisión de quitarse la vida, pero que sus propios hijos aún cuentan con él. "Las hijas de Nisman no tienen al padre porque el decidió no existir más. Los hijos de Diego tienen al papá que pone los huevos donde hay que ponerlos y que avanza contra el que tenga que avanzar", expresó.

