En un nuevo aniversario de la muerte del fiscal Nisman, el perito informático Diego Lagomarsino señaló que “la realidad de lo que pasó está en el expediente. Hay muchas cosas que están muchísimo más claras en el expediente que en lo que yo pude haber visto”.

En diálogo con El Destape Radio, el Perito Informático declaró que “cualquier persona que analiza el expediente con criterio se da cuenta que fue un auto disparo. Eso lo demuestran las pericias. Si se analiza la junta de Gendarmería, uno se da cuenta que tiene muchísimos defectos”.

“Con respecto a los Espías, creo que hay que investigar a todos, porque si Alberto se auto disparó yo quiero saber por qué. Me gustaría saber qué lo llevó a tomar esa decisión”, declaró el imputado. “Si hay alguien que a Alberto lo llevó a tomar esa decisión, en este momento se está cagando de risa”, resaltó.

Asimismo evaluó que “tarde o temprano, la verdad siempre aparece”. “El dinero que está en las cuentas no es mío, me encantaría que fuera mío. pero no es, esto se está investigando”, agregó Lagomarsino.

En el mismo sentido, Lagomarsino pidió: “Hay que investigar a todos, ir a fondo y saber quién pudo llevar a Nisman a tomar esa decisión”.

“A mí no me conocía nadie. Yo tenía una vida normal, tenía mi laburo, mi familia y mis amigos. De golpe apareció todo esto, me reconocen en la calle. Y yo tengo que defenderme. Es muy difícil defenderme todo el tiempo de cosas que son falsas. Mi vida es un desastre”, relató.

"No me voy a esconder jamás", subrayó.

Noticia en desarrollo...